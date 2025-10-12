Samantha: రెండో పెళ్లికి ముందు ఆ పూజ చేసిన హీరోయిన్ సమంత.. కారణం అదేనా..!

Samantha Devotional: హీరోయిన్ సమంత.. ఈ పేరు గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. సినిమాల్లో కంటే నాగచైతన్యతో విడాకులు తీసుకున్నప్పటి నుండి సమంత ఏం చేసిన సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతుంది. తాజాగా సమంత తన ఇంట్లో పూజ చేస్తున్న ఫొటోలను షేర్ చేయగా.. నిమిషాల్లోనే ట్రెండింగ్ అయ్యాయి. పూజలో సమంతకు కుడిపక్కన రాజ్ కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. మరి సమంత ఎందుకు ఆ పూజ చేసిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
తాజాగా ఓ కొత్త ఇల్లును తీసుకున్న సామ్.. గృహప్రవేశం కూడా చేసుకుంది. ఇక అందులోనే తన జీవితం ఉండబోతుందని.. ఇటీవలే తన ఫ్యాన్స్తో సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది. అయితే రీసెంట్గా సమంత.. బయట ఎక్కడ చూసినా డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతోనే కనిపిస్తోంది. వీరిద్దరూ పీకల్లోతూ ప్రేమలో మునిగిపోయారంటూ.. వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సమంత తీసుకున్న కొత్త ఇంట్లో.. వీరిద్దరే కలిసి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.
తన కొత్త ఇంట్లో పూజ చేసుకున్న ఫొటోలను.. సమంత సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఆ ఫొటోల్లో సమంత ఆరెంజ్ కలర్ ట్రెడిషినల్ డ్రెస్లో నుదుటన కుంకుమ పెట్టుకొని.. ఎంతో సాంప్రదాయంగా పూజలో పాల్గొంది. అయితే త్వరలోనే సమంత.. రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లి చేసుకోనుందని.. అందుకే కొత్త ఇంట్లో అంతా మంచే జరగాలని పూజ చేయించుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
తన మొదటి పెళ్లిలో లాగా రెండవ పెళ్లిలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేందుకే.. ముందుగానే సమంత ఈ పూజలు చేస్తున్నట్లుగా సమాచారం. ఇక సమంత షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోలు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. జన్మతః సమంత క్రిస్టియన్.. ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు. అయితే... ఏసు క్రీస్తుతో పాటు హిందూ ట్రెడిషన్స్ని కూడా సమంత ఫాలో అవుతుంది.
ఈ మధ్యే కొత్త ప్రయాణం మొదలుపెట్టింది సామ్. ఇప్పటికే కొన్ని సినిమాలకు ఓకే చెప్పిన సమంత.. మరోపక్క తన బ్యానర్లో మూవీస్కు కూడా ప్రొడ్యూసర్గా చేస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం గురించి అవేర్నెస్ కల్పిస్తోంది. అలాగే ఏకం అనే లెర్నింగ్ సెంటర్ని నడిపిస్తోంది సమంత.
టాలీవుడ్లో అనేక సినిమాలు చేసిన సమంత.. ‘ట్రలాలా’ బేనర్తో నిర్మాతగా మారింది. తన సొంత బ్యానర్పై తొలిసారి ‘శుభం’ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. ఇదే బేనర్లో తాను కథానాయికగా ‘మా ఇంటి బంగారం’ అనే సినిమా చేస్తోంది. అలాగే రక్త బ్రహ్మాండ్: ది బ్లడీ కింగ్డమ్ అనే హిందీ వెబ్ సిరీస్లో యాక్ట్ చేస్తోంది సామ్.