Sambar Rice vs Pulihora: సాంబార్ రైస్ vs పులిహోర.. వెయిట్ లాస్ కి ఏది మంచిది?

Sambar Rice Or Pulihora: దక్షిణ భారతదేశంలో సాంబార్ రైస్.. పులిహోర (చింతపండు రైస్).. రెండు కూడా.. చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన వంటకాలు. రెండు రుచులు వేర్వేరు. చాలా మంది వీటిని రెగ్యులర్గా తింటారు. వెయిట్ లాస్ చేయాలనుకునేవారికి ఏది మంచిది అనే సందేహం ఉంటుంది.
సాంబార్ రైస్లో అన్నంతో పాటు పప్పు, చాలా కూరగాయలు ఉంటాయి. ఇందులో తక్కువ నూనె వాడతారు. పప్పు వల్ల ప్రోటీన్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది. కూరగాయల వల్ల ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రోటీన్.. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తిన్నప్పుడు ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు. తద్వారా ఓవర్ ఈటింగ్ తగ్గుతుంది. ఇది వెయిట్ లాస్కు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే సాంబార్ రైస్ బరువు తగ్గడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది..
పులిహోర లో ఉన్న మైనస్ పాయింట్లు పులిహోర రుచికి ఎక్కువ నూనె, శెనగలు, నువ్వులు వేసి తడిమిన పేస్ట్తో రెడీ చేస్తారు. ఇందులో నూనె ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు బెల్లం కూడా వేస్తారు. ఫైబర్, ప్రోటీన్ తక్కువగా ఉంటుంది. నూనె ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తింటే క్యాలరీలు ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లే. దీంతో వెయిట్ లాస్కి మైనస్ అవుతుంది.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే బరువు తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళకి సాంబార్ రైస్ చాలా మంచి ఆప్షన్. సాంబారు అన్నం కన్నా పులిహారలో క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సాంబార్ రైస్తో ఒక పూర్తి భోజనానికి కావాల్సిన పోషకాలు అన్నీ లభిస్తాయి. పులిహోర మాత్రం రుచి కోసం తినే వంటకం. కాబట్టి వెయిట్ లాస్ ప్రయాణంలో సాంబార్ రైస్ను ఎక్కువగా తినడం మంచిది.
ఆరోగ్యపరంగా ఆలోచిస్తే కూడా.. సాంబార్ రైస్ లో చాలా కూరగాయలు ఉండడం వల్ల.. ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచి చేస్తుంది..సాంబార్ రైస్ ఆరోగ్యానికి మంచిది..బరువు తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. పులిహోరని మాత్రం అప్పుడప్పుడు మాత్రమే తినడం మంచిది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం ఎంచుకోవడం ద్వారా వెయిట్ లాస్ సులభమవుతుంది.