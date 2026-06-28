Balakrishna Vs Venkatesh: బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఒకే స్టోరీ లైన్తో ఒకే రోజు విడుదలైన చిత్రాలు చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటాయి. అలాంటి ఘటనే దాదాపు 37 యేళ్ల క్రితం బాలకృష్ణ, వెంకటేష్ చిత్రాల విషయంలో జరిగింది. అవును వీళ్లిద్దరు ఒకే స్టోరీ లైన్తో సినిమాలు చేయడమే కాకుండా వాటిని ఒకే రోజు విడుదల చేశారు. అందులో విజయం ఎవరిని వరించిందంటే..
Balayya Venkay Box Office War: సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకే హీరో యాక్ట్ చేసిన సినిమా.. మరో హీరో సినిమాతో పోటీ పడటం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. మన దగ్గర సంక్రాంతి, దసరా సీజన్లో ఒకేసారి నాలుగైదు చిత్రాలు విడుదల కావడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే ఒకే తరహా స్టోరీలో ఒకే రోజు విడుదలైన సందర్భాలు చాలా రేర్ అని చెప్పాలి. అలా బాలయ్య యాక్ట్ చేసిన అశోక్ చక్రవర్తికి వెంకటేష్ నటించిన ‘ధృవ నక్షత్రం’ సినిమాలు ఒకే రోజు విడులయ్యాయి.
బాలకృష్ణ నటించిన ‘అశోక చక్రవర్తి’ సినిమా విషయానికొస్తే.. ఈ మూవీ మలయాళంలో మోహన్లాల్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన ‘ఆర్యన్’ మూవీకి రీమేక్. ఈ చిత్రాన్ని ఎస్.ఎస్.రవిచంద్ర దర్శకత్వం వహించారు. భానుప్రియ కథానాయికగా నటించింది. ముంబై మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా 1989 జూన్ 29న విడుదలైంది. పండితుల కుటుంబం నుంచి వెలివేయబడ్డ హీరో.. ముంబై వెళ్లి మాఫియా సామ్రాజ్యానికి అధిపతి అవుతాడు. తిరిగి తన కుటుంబానికి దగ్గర కావడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
ఇక వెంకటేష్ యాక్ట్ చేసిన ‘ధృవ నక్షత్రం’ సినిమాను వై.నాగేశ్వరరావు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా కూడా దాదాపు అదే తరహాలోనే ఉంటుంది. ఈ సినిమా కూడా 1989 జూన్ 29న విడులైంది. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ సరసన రజినీ నటించింది. ఈ సినిమాలో కుటుంబానికి దూరమైన వ్యక్తి తన ఫ్యామిలీకి దగ్గర కావడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసాడు. ఈ క్రమంలో డాన్గా ఎలా మారాడనే కథాంశంతో తెరకెక్కింది.
ఒకే రోజు విడుదలైన ‘అశోక చక్రవర్తి’, ‘ధృవ సక్షత్రం’ సినిమాల్లో వెంకటేష్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకుంటే.. బాలకృష్ణ మాత్రం యావరేజ్తో సరిపెట్టుకున్నాడు. ఈ రెండు సినిమాలకు పరుచూరి బ్రదర్స్ మాటలు రాయడం బహు విచిత్రం. ఈ రెండు సినిమాల్లో ‘అశోక చక్రవర్తి’ సినిమానే అపీషియల్ రీమేక్ అని చెప్పాలి.
ఇక మోహన్లాల్ హీరోగా నటించిన ‘ఆర్యన్’ తెలుగులో బాలయ్య, వెంకటేష్లు రీమేక్ చేస్తే.. తమిళంలో సత్యరాజ్.. కన్నడలో విష్ణువర్ధన్ రీమేక్స్ చేయడం విశేషం. ఇక బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్లో ఓ పాటలో గెస్ట్గా మెరిసింది కూడా వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన ‘త్రిమూర్తులు’ సినిమాలోనే. ఆ తర్వాత తన 50 యేళ్లకు పైగా సినీ కెరీర్లో ఈ తరహాలో నటించలేదు. ఏది ఏమైనా బాలకృష్ణ, వెంకటేష్ పలు మార్లు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పోటీపడ్డ సందర్భాలున్నాయి.