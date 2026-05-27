Sameera Reddy: ఆ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడ్డా.. ఇష్ట ప్రకారమే వింటున్నాను.. జూ. ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్ ఎమోషనల్ పోస్ట్!

Published: May 27, 2026, 03:08 PM IST|Updated: May 27, 2026, 03:08 PM IST

Sameera Reddy:బాలీవుడ్ నటి సమీరా రెడ్డి మరోసారి తన సోషల్ మీడియా పోస్టుతో వార్తల్లో నిలిచింది. ఇటీవల ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన ఫోటోలు, వాటికి రాసిన క్యాప్షన్ ఇప్పుడు మహిళల మధ్య పెద్ద చర్చగా మారాయి. లైట్ కలర్ ఫ్లోరల్ చీరలో కనిపించిన సమీరా చాలా సింపుల్‌గా, హ్యాపీగా కనిపించింది. అయితే ఫోటోల కంటే ఆమె చెప్పిన మాటలే ఎక్కువగా ఆకట్టుకున్నాయి.

సమీరా తన పోస్ట్‌లో గతంలో తాను ఎప్పుడూ పర్ఫెక్ట్‌గా కనిపించాలని చాలా టెన్షన్ పడేదాన్నని చెప్పింది. అందంగా కనిపించాలి, అందరి ముందు మంచి ఇమేజ్ ఉండాలి అనే ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండేదని తెలిపింది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఆ ఒత్తిడిని పూర్తిగా వదిలేశానని చెప్పింది. “ఇప్పుడు నా స్టైల్, నా ఇష్టం ప్రకారం ఉండాలని మాత్రమే అనుకుంటున్నాను. అలా ఉంటే మనసుకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది” అని సమీరా రాసింది.  

ఆమె మాటలకు చాలా మంది మహిళలు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. “మేమూ ఇదే ఫీలవుతుంటాం” అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో పర్ఫెక్ట్‌గా కనిపించాలనే ఒత్తిడి చాలా మందిపై ఉంటుందని, సమీరా చెప్పింది నిజమే అని నెటిజన్లు అంటున్నారు.  

ఇదే సమయంలో సమీరా రెడ్డి తాజాగా దీపికా పదుకొణె 8 గంటల పని సమయాల వివాదంపై కూడా మాట్లాడింది. తల్లైన తర్వాత మహిళలకు ఫ్లెక్సిబుల్ వర్కింగ్ అవర్స్ అవసరం ఉంటాయని ఆమె చెప్పింది. కానీ భారతదేశంలో అలాంటి అవకాశాలు అందరికీ సులభంగా దొరకవని తెలిపింది. “ఇప్పుడు మహిళలు అలాంటి పని సమయాలు అడగడం ఒక లగ్జరీలా మారింది” అని సమీరా చెప్పింది.  

తన పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నానని కూడా ఆమె వెల్లడించింది. ప్రతి తల్లి కుటుంబం, కెరీర్ మధ్య బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కష్టపడుతుందని తెలిపింది. ప్రస్తుతం సమీరా రెడ్డి సంజయ్ దత్‌తో కలిసి ‘ఆఖరి సవాల్’ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది.  

సినిమాల కంటే ఇప్పుడు ఆమె నిజాయితీగా మాట్లాడే తీరు, కుటుంబంతో చేసే వీడియోలు, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసే జీవిత అనుభవాల వల్లే అభిమానులకు మరింత దగ్గరైంది.

