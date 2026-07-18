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Sameera Reddy: నరకం చూశాను.. తెలుగు స్టార్ హీరో వల్ల ప్రతిరోజూ ఏడ్చేదాన్ని.. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్ వైరల్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 18, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:04 AM IST

Sameera Reddy:బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన నటి సమీరా రెడ్డి తన సినీ జీవిత ప్రారంభంలో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలను తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. రంగు వివక్ష (కలర్ షేమింగ్), బాడీ షేమింగ్ వంటి విమర్శలు తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీశాయని, ఆ రోజుల్లో ప్రతిరోజూ మానసికంగా ఎంతో బాధపడేదాన్నని ఆమె భావోద్వేగంగా వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Sameera Reddy Latest News1/5

సమీరా రెడ్డి

తాజాగా Hauterrfly కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సమీరా రెడ్డి మాట్లాడుతూ, తన తొలి హిందీ చిత్రం మైనే దిల్ తుఝ్కో దియా (2002) షూటింగ్ సమయంలో తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పారు. తన సహజ చర్మరంగును మార్చేందుకు మేకప్ ఆర్టిస్టులు మూడు నుంచి నాలుగు షేడ్లు తెల్లగా కనిపించేలా మేకప్ వేసేవారని తెలిపారు. దీంతో తన ముఖం సహజంగా కాకుండా బూడిద రంగులో కనిపించేదని, ముఖానికి సరిపోయేలా శరీరానికి కూడా ప్రత్యేక మేకప్ వేసేవారని వెల్లడించారు.అంతేకాకుండా, తన చర్మరంగుతో పాటు బరువు, శరీరాకృతి, కళ్ల రంగు, ఎత్తు వంటి విషయాలపై కూడా విమర్శలు ఎదుర్కొనాల్సి వచ్చిందన్నారు. కొందరు లావుగా ఉన్నావని, మరికొందరు నీ కళ్ల రంగు బాగోలేదని వ్యాఖ్యానించేవారని చెప్పారు. ఇండస్ట్రీలో బాడీ షేమింగ్ అనేది కేవలం చర్మరంగుతోనే పరిమితం కాదని, ప్రతి విషయంలోనూ మహిళలను విమర్శించే పరిస్థితి ఉండేదని ఆమె తెలిపారు.

Sameera Reddy Viral Comments2/5

సమీరా రెడ్డి ఇంటర్వ్యూ

20 ఏళ్ల వయసులో తనలో ఏర్పడిన ఆత్మన్యూనతాభావం కారణంగా ఎప్పుడూ ప్యాడెడ్ బ్రా, హిప్ ప్యాడ్స్, కలర్ కాంటాక్ట్ లెన్సులు వాడేదాన్నని సమీరా వెల్లడించారు. బరువు తగ్గితే శరీరం సరిగ్గా లేదని, బరువు పెరిగితే లావుగా ఉన్నావని కామెంట్లు చేసేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు. తన ఎత్తు కూడా మరో సమస్యగా మారిందని, హీరో కంటే పొడవుగా కనిపించకుండా ఉండేందుకు చాలాసార్లు వంగి నడిచేదాన్నని చెప్పారు. అందువల్ల నరకం చూసానని చెప్పుకొచ్చారు.  

Sameera Reddy Color Shaming3/5

సమీరా రెడ్డి వైరల్ కామెంట్స్

తెలుగులో ఎన్టీఆర్ సరసన  నరసింహుడు , అశోక్ చిత్రాల్లో నటించిన సమీరా రెడ్డి గురించి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, తన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఏ హీరో పేరు ప్రస్తావించలేదు. తనకు ఎదురైన అనుభవాలను మాత్రమే వివరించారు. అయితే అందరూ కూడా ఆమె చెప్పేది ఎన్టీఆర్ గురించి అని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.   

Sameera Reddy Body Shaming4/5

బాడీ షేమింగ్

ప్రస్తుతం ఆ రోజులను తలుచుకుంటే బాధగా అనిపించినా, ఇప్పుడు వాటిని ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నానని సమీరా పేర్కొన్నారు. దాదాపు 40 ఏళ్ల వయసు వచ్చిన తర్వాతే తనను తాను పూర్తిగా అంగీకరించడం నేర్చుకున్నానని చెప్పారు. రూపం కంటే ఆత్మవిశ్వాసం, వ్యక్తిత్వమే ముఖ్యమని యువతకు సందేశం ఇచ్చారు.  

Sameera Reddy Interview5/5

కలర్ షేమింగ్

పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు దూరమైన సమీరా రెడ్డి ప్రస్తుతం తన భర్త అక్షయ్ వర్దే , ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి గోవాలో నివసిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ మహిళల ఆరోగ్యం, మానసిక బలం, ఆత్మవిశ్వాసంపై తరచూ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఆమె తాజా వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో మహిళలు ఎదుర్కొనే కలర్ షేమింగ్, బాడీ షేమింగ్ వంటి సమస్యలపై మరోసారి చర్చకు దారితీశాయి.

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