  • Sameera Reddy: అక్కడ కూడా ఆ పని చేయమనేవాళ్ళు..ఇండస్ట్రీలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలు గురించి సమీరా రెడ్డి..!

Sameera Reddy About Industry: తెలుగు.. బాలీవుడ్ సినీ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన నటి సమీరా రెడ్డి ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి. సినిమా పరిశ్రమలో తన కెరీర్ ప్రారంభ సమయంలో ఎదుర్కొన్న అనుభవాలను ఆమె  పంచుకున్నారు.
సమీరా రెడ్డి ఒకప్పుడు అనేక సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు పొందారు. తెలుగు సినిమాల్లో కూడా స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటించి ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకున్నారు. అయితే తన కెరీర్ మొదటి దశలో చాలా ఒత్తిడులను ఎదుర్కొన్నానని ఆమె వెల్లడించారు.

ప్రత్యేకంగా సినిమా పరిశ్రమలో ఉన్న కలర్.. డిస్క్రిమినేషన్ గురించి మాట్లాడుతూ, సహజంగా ఉన్న చర్మ రంగును మార్చాలని తనపై ఒత్తిడి తెచ్చేవారని ఆమె చెప్పారు. షూటింగ్ సమయంలో ముఖానికి మాత్రమే కాకుండా బయట కనిపించే చేతులు, మెడ వంటి భాగాలకు కూడా ఎక్కువ మేకప్ వేయాలని సూచించేవారని తెలిపారు. ఇలా చేయడం వల్ల తాను సహజంగా ఉన్నంత అందంగా లేనట్టుగా భావన కలిగేదని ఆమె పేర్కొన్నారు.

అదే సమయంలో తన శరీర ఆకృతి గురించి కూడా చాలా విమర్శలు ఎదుర్కొన్నానని సమీరా చెప్పారు. తాను పొట్టిగా ఉన్నానని, కొంచెం బరువు పెరిగిందని అంటూ కొందరు వ్యాఖ్యలు చేసేవారని తెలిపారు. సినిమా రంగంలో ప్రతిభ కంటే బాహ్య అందానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

పెళ్లి తర్వాత ఆమె జీవితంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. మొదటి సంతానం పుట్టిన తర్వాత బరువు పెరగడం వల్ల తాను కొంతకాలం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయినట్టు సమీరా తెలిపారు. ఆ సమయంలో బయట నుంచి వచ్చిన విమర్శలు తనను మానసికంగా బాధించాయని చెప్పారు.

అయితే రెండోసారి తల్లి అయిన తర్వాత తన ఆలోచనలో మార్పు వచ్చిందని ఆమె చెప్పారు. ఇప్పుడు తన శరీరాన్ని అంగీకరించడం నేర్చుకున్నానని తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ అయిన తర్వాత కూడా తనపై కొన్ని నెగటివ్ కామెంట్లు వచ్చాయని చెప్పారు. తెల్లబడిన జుట్టు, పెరిగిన బరువు గురించి నెటిజన్లు విమర్శించినప్పటికీ ఇప్పుడు వాటిని పట్టించుకోవడం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

ప్రస్తుతం నెగటివ్ కామెంట్లను చూసినా తనకు ఎలాంటి బాధ కలగదని, వాటిని ప్రశాంతంగా స్వీకరిస్తానని సమీరా రెడ్డి అన్నారు. ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Sameera Reddy Sameera Reddy interview Sameera Reddy about film industry Sameera Reddy colour discrimination Sameera Reddy body shaming

