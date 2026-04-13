Sameera Reddy: సినీ పరిశ్రమ అంటే బయటకు కనిపించేంత గ్లామర్ మాత్రమే కాదు. ఆ వెలుగుల వెనుక ఎన్నో కష్టాలు, ఒత్తిడులు, పోటీలు దాగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ల పరిస్థితి ఇంకా క్లిష్టంగా ఉంటుందని చాలా మంది చెబుతుంటారు. తాజాగా సీనియర్ హీరోయిన్ సమీరా రెడ్డి.. కూడా తన అనుభవాలను పంచుకుంటూ కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.
తెలుగు కుటుంబంలో పుట్టి బాలీవుడ్లో మంచి పేరు సంపాదించిన సమీరా రెడ్డి, 2002లో తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లో కూడా నటించి ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యారు. అయితే తెలుగులో పెద్దగా సక్సెస్ రాకపోవడంతో ఆమె పూర్తిగా హిందీ సినిమాలపైనే దృష్టి పెట్టారు. తన కెరీర్లో ఎన్నో భాషల్లో సినిమాలు చేసిన ఆమె, చాలా అనుభవాలను సొంతం చేసుకున్నారు.
ఈమధ్య ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె సినీ పరిశ్రమలో ఎదురైన ఒత్తిడి గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడారు. "ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకోవడం అంత సులభం కాదు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలపై చాలా ఒత్తిడి ఉంటుంది" అని ఆమె చెప్పారు. అవకాశాల కోసం కష్టపడటమే కాకుండా, చాలా సందర్భాల్లో అవమానాలను కూడా భరించాల్సి వస్తుందని వెల్లడించారు.
ముఖ్యంగా బాలీవుడ్లో ఒక ప్రత్యేకమైన కల్చర్ ఉందని, దానికి తాను కూడా అలవాటు పడిపోయానని సమీరా చెప్పారు. "ఆ కాలంలో ట్రెండీగా కనిపించాలంటే చాలా ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చేది. బ్రాండెడ్ దుస్తులు, ఖరీదైన బ్యాగులు కొనడం తప్పనిసరి అనిపించేది" అని ఆమె అన్నారు. తన ఇమేజ్ కోసం లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని ఆమె వెల్లడించారు.
"ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చే హీరోయిన్లను అందరూ గమనిస్తారు. వాళ్లు ఎలా కనిపిస్తారు అన్నదానిపైనే వాళ్లను అంచనా వేస్తారు. అందుకే నేను కూడా ఖరీదైన బ్యాగులు, దుస్తులు కొనడానికి ఒత్తిడిని ఫీలయ్యాను" అని ఆమె చెప్పారు. ఒకసారి లక్షల్లో ఖర్చు చేసి కొనుగోలు చేసిన బ్యాగ్ గురించి గుర్తుచేసుకుంటూ, "అప్పుడు ఆ డబ్బుతో బంగారం కొంటే బాగుండేదేమో" అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
వివాహం తర్వాత సమీరా తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన వ్యాపారవేత్తను వివాహం చేసుకుని, తన కుటుంబానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. పిల్లలతో కలిసి సాదాసీదా జీవితం గడుపుతూ, ఇప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నానని ఆమె చెప్పారు.
"ఇప్పుడు నేను ఆర్గానిక్ దుస్తులకే అలవాటు పడిపోయాను. పాత బట్టలనే కొత్తగా కలిపి వేసుకుంటాను. ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్కి దూరంగా ఉంటున్నాను" అని ఆమె చెప్పారు. సమీరా రెడ్డి వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.