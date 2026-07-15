/Flipkartలో అత్యంత చౌక ధరకే Samsung Galaxy A36 5G.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Samsung Galaxy A36 5g Massive Discount: ఫ్లిప్కార్ట్లో Samsung A36 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనిపై ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Samsung Galaxy A36 5g Massive Discount: కస్టమర్లు ఎంతగానో మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్స్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఎదురు చూస్తున్నారు. మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో మంచి స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చ. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో Samsung బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్ చాలా ఛీప్ ధరకే లభిస్తోంది.
ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో Samsung A36 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. అలాగే ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.7 అంగుళాల పెద్ద Super AMOLED పంచ్-హోల్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో స్క్రీన్ సపోర్ట్తో విడుదలైంది.
ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 1900 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ ఉండటం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.. అంతేకాకుండా స్క్రీన్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండటానికి Corning Gorilla Glass Victus ప్లస్ ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్ను కూడా అందించారు. దీంతో పాటు పవర్ఫుల్ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది.
ఈ మొబైల్ లేటెస్ట్ Android 15 ఆధారిత One UI 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా సాంసంగ్ ఈ ఫోన్కు ఏకంగా 6 సంవత్సరాల పాటు OS అప్డేట్స్తో పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అందిస్తామని ప్రామిస్ చేసింది. ఈ మొబైల్ వెనుక వైపు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా అందించింది.. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
అలాగే అదనంగా దీని వెనక భాగంలో 8 MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు 5 MP మాక్రో లెన్స్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ కెమెరా సెల్ఫీల కోసం 12 MP అప్గ్రేడెడ్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందించింది. ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది వెనక భాగంలో 5000 mAh పెద్ద బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని ధర MRP రూ.43,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.8,000 వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తోంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ.35,999లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్తో పాటు SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.1,800 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. దీనిని వినియోగించి కూడా కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది.