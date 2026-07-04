Samsung Galaxy F70e 5g Offer: ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్లో Samsung Galaxy F70e 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఆకర్శనీయమైన క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Samsung Galaxy F70e 5g Offer Latest News: మీరు కూడా అత్యంత చీప్ ధరకే అద్భుతమైన 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ప్రీమియం ఫీచర్లతో కూడిన మంచి మొబైల్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే, మీకు ఒక అద్భుతమైన శుభవార్త.. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ Flipkart GOAT సేల్లో సాంసంగ్ కంపెనీకి చెందిన ఒక పాపులర్ స్మార్ట్ఫోన్పై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి.