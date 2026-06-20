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Flipkartలో భారీ ఆఫర్.. ఫాదర్స్ డే స్పెషల్.. రూ.6,000 లోపే Samsung 5G స్మార్ట్‌ఫోన్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 20, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:47 PM IST

Samsung Galaxy F70e 5g Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా మంచి మంచి ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా Samsung Galaxy F70e 5G మొబైల్ చాలా చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. 

Samsung Galaxy F70e 5g Price Cut: ఎప్పటినుంచో మీరు కూడా మీ ఫాదర్‌కి ఇంటర్నేషనల్ ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌కొనుగోలు చేసి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ స్టోరీ మీకోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్ అత్యంత తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సాంసంగ్ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన మొబైల్ ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి.. ఇదే మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు..

Flipkart Fathers Day Sale1/6

ఫ్లాట్ తగ్గింపు

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా Samsung Galaxy F70e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో పాటు బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది.. వీటన్నిటినీ వినియోగిస్తే ఎప్పుడు పొందలేని తగ్గింపుతో సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

Flipkart Mobile Offers2/6

Samsung Galaxy F70e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌

Samsung Galaxy F70e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కూడా ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.74 ఇంచుల HD+ PLS LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ (స్మూత్ స్క్రోలింగ్ కోసం), 800 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. అదేవిధంగా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ MediaTek Dimensity 6300 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ తో లభిస్తోంది.   

Galaxy F70e 5g Fathers Day Sale3/6

25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌

ఈ Samsung Galaxy F70e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6000 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 2 రోజుల వరకు వస్తుంది. ఈ భారీ బ్యాటరీని ఫుల్గా ఛార్జ్ చేసేందుకు 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ముఖ్యంగా ఇది వెనక భాగంలో అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది.

Galaxy F70e 5g4/6

సెల్ఫీ కెమెరా

ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన వెనక భాగం ఉన్న కెమెరా సెటప్ కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది చాలా అద్భుతమైన 50 MP ప్రధాన కెమెరా తో పాటు 2 MP డెప్త్ కెమెరా (పోర్ట్రెయిట్ షాట్స్ కోసం) కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన నైట్ మోడ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. అదేవిధంగా ఫ్రంట్ భాగంలో  8 MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది..  

Samsung Galaxy F70e Price5/6

ధర MRP రూ.18,999..

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పై ఉన్న డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో పాటు ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్ మార్కెట్లో 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ వేరియంట్ ధర MRP రూ.18,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేస్తే 18 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.15,499కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.   

Samsung Galaxy F70e6/6

బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు ఆఫర్స్..

ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా పేమెంట్ చేసి కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.300 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేస్తే రూ.9 వేలు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.5,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

TAGS:
Samsung Galaxy F70e
Samsung Galaxy F70e Price
Galaxy F70e 5g
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Fathers day

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