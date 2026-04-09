English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Samsung: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Samsung Galaxy F70e 5Gపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్.. కేవలం రూ.5 వేలకే సొంతం చేసుకోండి!


Samsung Galaxy F70e 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిపై ఎక్చేంజ్ బోనస్‌ లభిస్తుంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Samsung Galaxy F70e 5G Price Drop: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సాంసంగ్‌ కంపెనీకి సంబంధించిన మొబైల్స్‌ చీప్‌ ధరకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ డెడ్‌ చీప్‌ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

సాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారత మార్కెట్‌లో ఫిబ్రవరి 2026లో భారత మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. బడ్జెట్ ధరలో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో పాటు 5G కనెక్టివిటీ కోరుకునే వారి కోసం ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీని డిజైన్‌ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ లభిస్తున్నాయి.   

2 /5

ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో 4GB+128GB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్ ఈ ఫోన్ రూ.12,999 ప్రారంభ ధరతో లభిస్తోంది. దీనిని బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనిని SBI, Flipkart Axis బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేస్తే రూ.650 వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది.  

3 /5

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ప్రత్యేకంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఏదైన పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్చేంజ్‌ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.8 వేల వరకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్‌త కేవలం రూ.5 వేల లోపే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

4 /5

సాంసంగ్ గెలాక్సీ F70e 5G మొబైల్‌ 6.7 అంగుళాల HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది  120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా MediaTek Dimensity 6300 (5G చిప్‌సెట్) ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్‌ బ్యాక్‌ సెటప్‌లో 50 MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2 MP డెప్త్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే 8 MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

5 /5

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన బ్యాటరీ సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6000 mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 16 (One UI 8) ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

Next Gallery

