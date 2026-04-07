Samsung Galaxy M17: మీ పాత ఫోన్ ఇస్తే కొత్త Samsung Galaxy M17 5G ఫ్రీగా వచ్చినట్లే! ఎలాగంటే?

Samsung Galaxy M17 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. అమెజాన్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Samsung Galaxy M17 5G Price Cut: సాంసంగ్ బ్రాండ్ నుంచి అత్యంత చీప్ ధరకే మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీ కోసం ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ అద్భుతమైన డిస్కౌండ్ ఆఫర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ సాంసంగ్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మొబైల్స్పై ఏకంగా 10 నుంచి 15 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదలైన సాంసంగ్ గెలాక్సీ M17 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
సాంసంగ్ గెలాక్సీ M17 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.7 అంగుళాల Super AMOLED డిస్ప్లేతో పాటు FHD+ రిజల్యూషన్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ Exynos 1330 (6nm) ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్ ప్రొసెసర్పై పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ఇతర ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో OIS - ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో 50MP ప్రధాన కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు అలాగే అదనంగా 5MP అల్ట్రావైడ్తో పాటు 2MP మాక్రో లెన్స్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ముందు భాగంలో సెల్ఫీల కోసం 13MP కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ Samsung Galaxy M17 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీనికి కంపెనీ Corning Gorilla Glass Victus ప్రొటెక్షన్తో పాటు IP54 డస్ట్, స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ప్రీమియం లుక్లో కనిపించేందుకు సింపుల్ డిజైన్తో పాటు అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తోంది..
అమెజాన్ (Amazon)లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మొత్తం మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో లభిస్తోంది. ఇందులో మొదటి వేరియంట్ 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.14,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక హై ఎండ్ వేరియంట్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.18,999తో అందుబాటులో ఉంది.. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని అమెజాన్ పేతో పేమెంట్ చేసి కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ.500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ 6GB + 128GB వేరియంట్ స్మార్ట్ఫోన్ రూ.15,499 అందుబాటులో ఉంది. ఈ డిస్కౌంట్ పోనూ కేవలం రూ.15,000కే పొందవచ్చు. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.14,650 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరిప్పుడు కేవలం రూ.350 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.