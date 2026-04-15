Samsung Galaxy M36: అమెజాన్ అదిరిపోయే ఆఫర్.. రూ.949కే Samsung Galaxy M36 5G మీ సొంతం!

Samsung Galaxy M36 5g Price Cut: అమెజాన్‌లో Samsung Galaxy M36 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. 

Samsung Galaxy M36 5g Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ సాంసంగ్‌ మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఇప్పటికే కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను అతి తక్కువ ధరలో విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే.. మార్కెట్‌లో సాంసంగ్‌  గెలాక్సీ M36 5G (Samsung Galaxy M36 5G) మొబైల్‌కి అద్భుతమైన డిమాండ్‌ ఉంది. అయితే, అమెజాన్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే పొందవచ్చు.
 
ఈ Samsung Galaxy M36 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.7 అంగుళాల FHD+ Super AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీనికి రక్షణగా Corning Gorilla Glass Victus+ ప్రోటక్షన్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.   

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో కంపెనీ సాంసంగ్‌ సొంత Exynos 1380 ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌ అందిస్తోంది. కాబట్టి మల్టీ టాస్కింగ్‌ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇవే కాకుండా మరెన్నో అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ మొబైల్‌ వెనక భాగంలో వెనక భాగంలో అద్భుతమైన రియల్‌ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది OIS సపోర్ట్‌తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు అదనంగా 8MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే 2MP మాక్రో కెమెరాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. 

ఇందులో కంపెనీ అద్భుతమైన సెల్పీ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో 13MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీతో పాటు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత One UI 7 తో వస్తోంది. అలాగే దీనికి 6 ఏళ్ల పాటు సాఫ్ట్‌వేర్‌తో పాటు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది.

ఇక అమెజాన్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబందించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. అయితే, దీని అసలు ధర MRP రూ.25,499 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 33 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.16,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా Amazon Pay ICICI క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే.. రూ.509 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.

ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేసేవారికి అమెజాన్‌లో ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా ఏదైన పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్చేంజ్‌ చేస్తే దాదాపు రూ. 16,050 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్‌ను కేవలం రూ.949కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇక ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఇతర డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. 

8th Pay Commission New Update: 8వ వేతన సంఘం కొత్త అప్‌డేట్.. కేంద్రం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ..జీతాల పెంపు ప్రక్రియ మొదలైనట్లే?