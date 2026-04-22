Samyuktha Menon Marriage: పెళ్ళికి సిద్ధమైన సంయుక్త మీనన్..పెళ్లి కొడుకు అతనే..!

Samyuktha Menon Marriage:టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం పెళ్లి వార్తలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. పలువురు హీరోలు, హీరోయిన్లు తమ వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అడుగు వేస్తూ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ప్రముఖ హీరోయిన్ సంయుక్త గురించి కూడా కొత్తగా కొన్ని గాసిప్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
మలయాళ చిత్రాల ద్వారా సినీ రంగంలోకి వచ్చిన సంయుక్త మీనన్, తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా భీమ్లా నాయక్.. సినిమాలో నటించిన తర్వాత ఆమెకు మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. ఆ సినిమా విజయంతో టాలీవుడ్లో వరుస అవకాశాలు ఆమెకు వచ్చాయి.
ఆ తర్వాత ఆమె చేసిన సినిమాలు కూడా మంచి విజయాలు సాధించాయి. బింబిసారా, సార్ వంటి చిత్రాలు ఆమెకు మరింత పేరు తెచ్చాయి. కథలను జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసుకుంటూ తన కెరీర్ను ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. దీంతో ఆమెను “గోల్డెన్ హ్యాండ్” అని కూడా పలువురు అంటున్నారు.
ప్రస్తుతం సంయుక్త మీనన్ చేతిలో పలు ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో ఆమె సినిమాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అలాగే కొన్ని పెద్ద హీరోల సినిమాల్లో కూడా అవకాశాలు దక్కుతున్నాయి. దీంతో ఆమె కెరీర్ మంచి స్థాయిలో ఉందని చెప్పొచ్చు.
ఇలాంటి సమయంలోనే ఆమె పెళ్లి గురించి వార్తలు రావడం అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న గాసిప్స్ ప్రకారం, సంయుక్త ఒక వ్యక్తితో చాలా కాలంగా స్నేహం కొనసాగిస్తోందని, త్వరలోనే అతనితో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచనలో ఉందని అంటున్నారు. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన లేదు.
గతంలో కూడా సంయుక్త వ్యక్తిగత జీవితంపై కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. కొంతమంది హీరోలతో ఆమెకు సంబంధం ఉందని ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఆ వార్తలన్నీ తర్వాత నిజం కాదని తేలిపోయాయి. ఈసారి కూడా ఇలాంటి వార్తలేనా లేదా నిజంగానే పెళ్లి ఉందా అనేది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియాల్సి ఉంది.