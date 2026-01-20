Samyuktha About Love: అతన్ని ప్రేమించినంతగా.. నా తల్లిదండ్రులని కూడా ప్రేమించలేదు.. సంయుక్త మీనన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Samyuktha Menon About Love
హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ..నేను ఒక వ్యక్తిని ఎంతగా ప్రేమించానో..అంతగా నా తల్లిదండ్రులను కూడా ప్రేమించలేదు.. అని చెప్పడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
ఎన్నో సినిమాలు చేసి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్. ఈ హీరోయిన్.. ఇటీవల నారీ నారీ నడుమ మురారి సినిమాతో మంచి విజయం లభించింది. శర్వానంద్ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందింది. చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చిన ఈ విజయం సంయుక్త కెరీర్కు కొత్త ఉత్సాహం ఇచ్చింది.
సంయుక్త తెలుగు ప్రేక్షకులకు పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా వచ్చిన బీమ్లా నాయక్ సినిమాతో పరిచయమైంది. ఆ సినిమాలో ఆమె పాత్రకు మంచి గుర్తింపు వచ్చినప్పటికీ.. ఆ తర్వాత ఆమెకు పెద్ద స్థాయి విజయాలు మాత్రం రాలేదు. ఆమెని కొంతమంది జూనియర్ సమంత అని కూడా పిలిచేవాళ్ళు. కానీ వరుసగా ఆశించిన స్థాయి హిట్లు పడకపోవడంతో కెరీర్ కొంత నెమ్మదించింది.
మధ్యలో విరూపాక్ష, సార్ లాంటి కొన్ని సినిమాలను విజయాలు సాధించిన పెద్దగా ఆఫర్లు మాత్రం రాలేదు. తర్వాత బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2 సినిమాలో కనిపించినా..ఆ సినిమా ఆమెకు వ్యక్తిగతంగా పెద్ద బ్రేక్ ఇవ్వలేకపోయింది. ఇలాంటి సమయంలో నారీ నారీ నడుమ మురారి ఆమెకు మళ్లీ అవకాశాల తలుపులు తెరిచింది.
ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సంయుక్తను “మీరు ప్రేమను నమ్ముతారా?” అని అడిగితే వెంటనే “అవును” అని సమాధానం ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత “మీరు అత్యంత ఎక్కువగా ప్రేమించిన వ్యక్తి ఎవరు?” అని ప్రశ్నించగా, ఆమె తన తాత గురించి మాట్లాడింది. తన జీవితంలో తాతకు చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉందని.. ఒకరకంగా తల్లిదండ్రులకన్నా కూడా తాతనే ఎక్కువగా ప్రేమించానని చెప్పింది.
సంయుక్త చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక నారి నారి నడుమ మురారి సినిమాతో ఈ హీరోయిన్ కి ఎలాంటి అవకాశాలు వస్తాయో వేచి చూడాలి.