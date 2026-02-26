Sana Khan Transformation: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన మనోజ్ హీరోయిన్..సినిమాలు మానేసి ఏం చేస్తుందో తెలుసా?

Sana Khan Manchu Manoj Movie: ఒకప్పుడు తన గ్లామర్తో వెండితెరను ఏలిన అందాల తార సనా ఖాన్. టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు స్టార్ హీరోల సరసన నటించి మెప్పించిన ఈ భామ, ఇప్పుడు మాత్రం సినిమాలకు పూర్తి దూరంగా ఉంటూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అసలు సనా ఖాన్ కెరీర్ ఎలా ఉండేది? ఇప్పుడు ఎలా మారిపోయింది? అనే విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
ముంబైకి చెందిన సనా ఖాన్ కళ్యాణ్ రామ్ నటించిన 'కత్తి' సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత నాగార్జున 'గగనం', మంచు మనోజ్ 'మిస్టర్ నూకయ్య' వంటి సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
కేవలం సౌత్ లోనే కాకుండా, బాలీవుడ్ లోనూ సల్మాన్ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్ వంటి టాప్ స్టార్ల సినిమాల్లో మెరిసింది. హిందీ 'బిగ్ బాస్' సీజన్ 6 లో సెకండ్ రన్నరప్గా నిలిచి నేషనల్ వైడ్ ఫేమ్ సంపాదించుకుంది.
2019లో విశాల్ నటించిన 'అయోగ్య' సినిమాలో చివరిసారిగా కనిపించిన సనా, ఆ తర్వాత ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్లామర్ ప్రపంచాన్ని వదిలేసి, ఆధ్యాత్మిక బాట పడుతున్నట్లు ప్రకటించి అభిమానులను షాక్కు గురిచేసింది.
నిర్ణయం తీసుకున్న వెంటనే తన ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇతర ఖాతాల్లో ఉన్న పాత గ్లామర్ ఫోటోలు, వీడియోలన్నింటినీ తొలగించింది. దుబాయ్కు చెందిన అనస్ సయ్యద్ను వివాహం చేసుకున్న సనా ఖాన్, ప్రస్తుతం పూర్తి హిజాబ్లో కనిపిస్తోంది.
సనా ఖాన్, అనస్ సయ్యద్ దంపతులకు సయ్యద్ తారిఖ్ జమీల్ అనే బాబు ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం ఆమె తన సమయాన్ని కుటుంబంతో గడపడమే కాకుండా, ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో తన అనుభవాలను పంచుకుంటోంది. సినిమాలు మానేసినా తన ఆధ్యాత్మిక జీవనశైలి ద్వారా నెటిజన్లతో నిరంతరం టచ్లో ఉంటోంది.