  • Sanchar Saathi App: సంచార్ సాథీ యాప్ వివాదం.. కేంద్రం మరో సంచలన నిర్ణయం..

Central govt key announcement on sanchar saathi app: కేంద్రం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన సంచార్ సాథీ యాప్ కాంట్రవర్సీగా మారింది. దీనిపై తాజాగా.. కేంద్ర మంత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. దీంతో అపోసిషన్ పార్టీల ఆరోపణలకు కొంత వరకు ఫుల్ స్టాప్ పడినట్లైంది.
 
 కేంద్రం ప్రభుత్వం సంచార్ సాథీయాప్ ను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రతి  మొబైల్ ఫోన్ లోను సంచార్ సాథీ యాప్ ను తప్పనిసరిగా ఇన్ స్టాల్ చేసుకొవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారి చేసింది.

ముఖ్యంగా  మొబైల్ కంపెనీలకు ఈ యాప్ ను తొలగించడానికి వీలులేకుండా టెక్నికల్ గా ఇన్ స్టాల్ చేయాలని సూచించింది. దీని కోసం ప్రభుత్వం 90 రోజులు గడువు కూడా విధించింది. అంతేకాకుండా.. దీనిపై తమకు 120 రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని సూచించింది.  

ఈ క్రమంలో దీనిపై రాజకీయంగా దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన  కీలక నేతలు మండిపడ్డారు.  ప్రియాంక గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్ పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు.. ప్రభుత్వ నిర్ణయం రాజ్యాంగ విరుద్ధమంటూ మండిపడ్డారు.

ప్రజలపై నిఘా పెట్టేందుకే కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని, ఇది భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన వ్యక్తిగత గోప్యత హక్కుకు పూర్తిగా విరుద్దమంటూ ఆరోపణలు గుప్పించింది. దీనిపై కేంద్రం మరల ఆలోచించాలని డిమాండ్ చేసింది.  

 దీనిపై దేశవ్యాప్తంగా గందర గోళం తలెత్తింది. సోషల్ మీడియాలో సైతం..  సంచార్ సేథి యాప్ పై ప్రజలు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అనుమానాల్ని వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఈ వివాదంపై తాజాగా.. కేంద్ర మంత్రి  జ్యోతిరాదిత్య సింధియా కీలక ప్రకటన చేశారు.

సంచార్ సాథియాప్ అనేది తప్పనిసరి కాదని.. అనవసరం అనుకుంటే ఈ యాప్ ను డిలీట్ చేసుకొవచ్చని కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీంతో ఈ వివాదంకు కొంత వరకు బ్రేకులు పడ్డాయని చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు సైబర్ మోసాల నుంచి బైటపడేందుకు కేంద్రం ఈ యాప్ ను తీసుకొచ్చిందన్నారు.  

సైబర్ కేటుగాళ్లు ఇటీవల మెసెజ్లు, ఫెక్ లింక్ లు, ఏపీకే ఫైల్స్ పంపి బ్యాంక్ మోసాలకు తెరతీస్తున్నారన్నారు. ముఖ్యంగా..ఈ స్పామ్ కాల్స్, మెసేజ్ లను అరికట్టేందుకే సంచార్ సాథీ యాప్ ను తీసుకువచ్చినట్లు కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా క్లారిటీ ఇచ్చారు. మరోవైపు ఈ యాప్ పై కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన నేతలు, పలు పార్టీలు పార్లమెంట్ లో తమ నిరసన గళంను విన్పిస్తున్నాయి.

