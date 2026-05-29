/Sandeep Reddy Vanga: ఇదెక్కడి కాంబోరా మామ.. ఆ ఇద్దరితో సందీప్ రెడ్డి వంగ కొత్త సినిమా అనౌన్స్..!

Sandeep Reddy Vanga:సందీప్ రెడ్డి వంగ సినిమాలంటే ప్రేక్షకుల్లో ఉండే క్రేజ్ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ లాంటి సినిమాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన.. పాన్ ఇండియా దర్శకుడిగా భారీ స్థాయికి చేరుకున్నారు.
ప్రస్తుతం ప్రభాస్తో స్పిరిట్ సినిమా చేస్తున్న సందీప్ రెడ్డి.. తాజాగా మరో కొత్త ప్రాజెక్ట్ను ప్రకటించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అయితే ఈసారి దర్శకుడిగా కాదు.. నిర్మాతగా కొత్త సినిమాతో ముందుకొస్తున్నాడు. తన నిర్మాణ సంస్థ భద్రకాళి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై రొమాంచకం అనే సినిమాను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మేమ్ ఫేమస్, గోదారి గట్టు పైన సినిమాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువ హీరో సుమంత్ ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తుండగా.. 8 వసంతాలు సినిమాతో ఆకట్టుకున్న అనంతిక సనీల్ కుమార్ హీరోయిన్గా కనిపించనుంది.
ఈ చిత్రానికి కొత్త దర్శకుడు వేణు గోపాల్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టైటిల్ పోస్టర్ విడుదల చేసిన సందీప్ రెడ్డి వంగ.. సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సినిమా కథ విన్నప్పుడు తాను మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకున్నానని, ఇందులో మంచి కామెడీతో పాటు బలమైన ఎమోషన్ కూడా ఉందని చెప్పారు.
ఇది తాను మొదటిసారి ప్రజెంట్ చేస్తున్న సినిమా అని వెల్లడించిన సందీప్ రెడ్డి.. భద్రకాళి పిక్చర్స్ నుంచి ఓ ఫ్రెష్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ కామెడీగా రొమాంచకం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోందని తెలిపారు.
ఇప్పటివరకు ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీలు, యాక్షన్ డ్రామాలతో తన మార్క్ చూపించిన సందీప్ రెడ్డి వంగ.. ఇప్పుడు రొమాంటిక్ కామెడీ జానర్లో సినిమా నిర్మించబోతుండటంతో సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఇక సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనీల్ కుమార్ జోడీకి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. పోస్టర్తోనే బజ్ క్రియేట్ చేసిన రొమాంచకం.. ముందుముందు ఇంకెంత హైప్ తెచ్చుకుంటుందో చూడాలి.