Sangeeta Love Story: హీరోయిన్ సంగీత ప్రేమకథ..'అన్న' అని పిలిచిన అబ్బాయినే ప్రేమించి పెళ్లాడింది!

శాండల్వుడ్ నటి సంగీత భట్, కన్నడ టెలివిజన్ ప్రముఖ నటుడు సుదర్శన్ రంగప్రసాద్ ప్రేమ పెళ్లి అని చాలామందికి తెలిసిన విషయమే. కానీ, వీరిద్దరి ప్రేమయాణం చాలా వింతగా మొదలైంది. అన్న అని పిలుస్తూనే సంగీత.. సుదర్శన్ లవ్లో పడిపోయింది. అయితే అన్న అనే వ్యక్తిపై ఆమెకు ప్రేమ ఎలా పుట్టిందో ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చింది.
'అన్నా' పిలుపుతో షాక్ ఇటీవల ఒక పాడ్కాస్ట్లో ఈ జంట ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. సుదర్శన్ను మొదట్లో 'అన్నా' అని పిలిచిన ఆ సంఘటనను గుర్తు చేసుకుంటూ సంగీత భట్ నవ్వేసింది. దీనికి స్పందించిన సుదర్శన్.. "ఆ సంఘటన నాకు ఇంకా గుర్తుంది. ఆమె నన్ను జయనగర్ 4వ బ్లాక్లో 'అన్నా' అని పిలిచింది" అని అన్నారు.
సంగీత దీనిపై వివరణ ఇస్తూ.. "నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ఇండస్ట్రీలో అందరినీ 'అన్నా', 'అక్కా' అని పిలిచే అలవాటు ఉంది. వారితో పనిచేసేటప్పుడు ఆ పిలుపు సహజంగా వస్తుంది. నిన్ను చూసినప్పుడు కూడా నాకు అలాగే అనిపించింది" అని అన్నారు.
ప్రపోజ్ చేసే సమయానికి 'అన్నా' సుదర్శన్ తమ పరిచయం గురించి చెబుతూ.. "నేను ఆమెకు ప్రపోజ్ చేయడానికి ఒక వారం పాటు చాలా కష్టపడ్డాను. సిద్ధమయ్యాను. కానీ, క్లైమాక్స్లో ఆమె నన్ను 'అన్నా' అని పిలిచింది" అని సరదాగా గుర్తు చేసుకున్నారు.
ట్రాఫిక్లో మొదలైన ప్రేమ సంగీత భట్, సుదర్శన్ రంగప్రసాద్ల ప్రేమ బెంగళూరు ట్రాఫిక్ మధ్య చిగురించింది. సుదర్శన్ ముందుగా ఫేస్బుక్లో మెసేజ్ చేశారట. "నేను మొదట 'హాయ్ మాజీ గర్ల్ఫ్రెండ్' అని సందేశం పంపాను. ఆమె చేసిన ఒక సినిమాలోని పాత్ర కూడా అలాంటిదే కావడంతో, నేను అలా పంపాను. అక్కడే మా సంభాషణ మొదలైంది" అని సుదర్శన్ వివరించారు.
సంగీత ఆ ట్రాఫిక్ అనుభవాన్ని వివరిస్తూ, "సినిమా సెట్కు వెళ్లే దారిలో మేమిద్దరం ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుపోయాం. అప్పుడే మాకు ఎక్కువసేపు మాట్లాడుకోవడానికి సమయం దొరికింది. అక్కడే మా ప్రేమ మొదలైంది" అని తెలిపారు. జయనగర్లోని నాలుగవ బ్లాక్లోనే తాము తమ ప్రేమను వ్యక్త పరిచినట్లు తెలిపారు. ఆ ప్రదేశం ఇప్పటికీ తమకు చాలా ప్రత్యేకమైనదని సంగీత స్పష్టం చేశారు.