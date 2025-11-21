English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sania Mirza: వాళ్ల వేశాలు చూస్తే చిరాకు కాదూ.. జాలేస్తుంది.!. సానియా మీర్జా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Sania mirza advices to richa ghosh: భారత మాజీ టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా ప్రస్తుతం .. భారత మహిళల జట్టు యువ వికెట్ కీపర్ రిచా ఘోష్‌కు చేసిన సూచనలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. తాము గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కేవలం పత్రికలు మాత్రమే  ఉండేవని చెప్పుకొచ్చారు.
 
1 /6

వింబుల్డన్ మాజీ స్టార్ ప్లేయర్ సానియా మీర్జా  ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా సానియా మీర్జా షోయబ్ మాలిక్ తో డైవర్స్ తర్వాత తరచుగా  వార్తలలో ఉంటున్నారు. మరో వివాహంకు రెడీ అయిపోయారని ఇటీవల నెట్టింట వార్తలు తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.  

2 /6

అయితే.. దీన్ని గతంలో సానియా పలు మార్లు ఖండించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. టెన్నిస్ దిగ్గజం సానియా మీర్జా బెంగళూరు టెక్ సమ్మిట్ 2025 లో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో భారత మహిళల జట్టు యువకీపర్ రిచా ఘోష్ కు తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఒడిదుడుకుల గురించి కొన్ని విషయాల్ని పంచుకున్నారు.  

3 /6

 సానియా మీర్జా  ఆరుసార్లు టెన్నిస్ గ్రాండ్ స్లామ్ ఛాంపియన్ గా నిల్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈక్రమంలో తాజాగా..  భారత మహిళల జట్టు యువ వికెట్ కీపర్ రిచా ఘోష్‌కు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. తమ కాలంలో కేవలం వార్తా పత్రికలు మాత్రమే ఉండేవని, కానీ ఇప్పుడు సిట్యువేషన్ మారిపోయిందన్నారు.   

4 /6

ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, సోషల్ మీడియాలు వచ్చాక.. క్రీడాకారుల వ్యక్తిగత జీవితాలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయన్నారు. కనీసం  బ్యాట్ ను , టెన్నిస్ రాకేట్ ను కూడా పట్టని వాళ్లు మ్యాచ్ ల గురించి, క్రీడాకారుల గురించి ఏది పడితే అది మాట్లాడతారన్నారు. ఒకవేళ ఎప్పుడైన మ్యాచ్ ఓడిపోతే..  ముందురోజు డిన్నర్‌కు వెళ్లడం వల్లే మ్యాచ్ ఓడిపోయారంటూ కొంత మంది లేదంటూ డేటింగ్ కు వెళ్లామని ఇష్టమున్నట్లు కథనాలు రాస్తారని చెప్పుకొచ్చింది.  

5 /6

మొదట్లో ఇలాంటివి చూసి చాలా బాధపడేదాన్నని చెప్పారు. కానీ క్రమ క్రమంగా ఇలాంటి సోషల్ మీడియా రూమర్స్, ఫెక్ వార్తల్ని చూస్తే.. వారిపై ఇప్పుడిక చిరాకు కాకుండా.. జాలీ వేస్తుందని కూడా సానియా .. రిచాతో తన అనుభవాల్ని పంచుకున్నారు.  ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాను చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలని, రూమర్స్ జోలికి పోకూడదంటూ రీచాను అలర్ట్ చేసింది. జీవితంలో సంతోషంగా లేనివారు, నిజాయితీ, నిబద్దత లేని వారు లేని పోని రాతలు, రూమర్స్ వ్యాప్తి చేస్తే పైశాచీక ఆనందం పొందుతారని చెప్పింది.   

6 /6

ఇతరుల్ని తక్కువ చేసి, విమర్శించి ఏదో పైశాచీక ఆనందం పొందుతుంటారని ఇలాంటి వాళ్లను , వీరి ఫెక్ ప్రచారంను మనసు మీద తీసుకొవాల్సిన  అవసరంలేదంటూ కూడా సానియా మీర్జా రీచా ఘోష్ కు పలు జాగ్రత్తలు చెప్పింది. ప్రస్తుతం మహిళల క్రికెట్ కు ఆదరణ పెరిగిందని మంచిగా రాణించి సత్తాచాటాలని రీచా ఘోష్ లో సానియా జోష్ ను నింపారు. సానియా మీర్జా చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Sania Mirza Richa Ghosh sania mirza latest news Bengaluru tech summit 2025 Sania mirza on social media sania mirza richa ghosh

