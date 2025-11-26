English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sania Mirza: సానియా మీర్జా ఇంత మందితో డేటింగ్ చేసిందా..?.. లిస్ట్‌లో ఆ బాలీవుడ్ హీరో కూడా.!.

Sania Mirza: సానియా మీర్జా ఇంత మందితో డేటింగ్ చేసిందా..?.. లిస్ట్‌లో ఆ బాలీవుడ్ హీరో కూడా.!.

Sania mirza dating history list: సానియా మీర్జా మరో పెళ్లికి రెడీ అయిపోయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం సానియా డేటింగ్ హిస్టరీ నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  దీంతో అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు.
 
సోషల్ మీడియలో తరచుగా సెలబ్రీటీల పెళ్లి, ఎఫైర్ లు, ప్రెగ్రెన్సీకి సంబంధించిన వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. కొంత మంది రూమర్స్ రాయుళ్లు పనికట్టుకుని మరీ స్టార్ హీరో, హీరోయిన్లు, రాజకీయ నేతలపై తరచుగా రూమర్స్ వ్యాప్తి చేస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. వింబుల్డన్ స్టార్ సానియా మీర్జా మరోసారి పెళ్లికిరెడీ అయిపోయారని వార్తలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.  

అయితే గతంలో సానియా షోయబ్ మాలిక్ తో పెళ్లికి రెడీ కాక ముందు అనేక మంది సెలబ్రీటీలతో డేటింగ్ చేసిందనే వార్తలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మాజీ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి సానియా మీర్జా తన వింబుల్డన్ ఆటతీరుతో అందరిని ఫిదా చేసింది.  కానీ తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తరచుగా ఏదో ఒక అంశంతో వివాదాస్పదంగా మారి ఎక్కువగా వార్తలలో నిలిచారు. 

సానియా మీర్జా,  పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్ 2024 లో విడాకులు తీసుకున్నారు. 14 సంవత్సరాల వివాహం తర్వాత, ఇద్దరూ విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.  ప్రస్తుతం సానియా తన కొడుకును ఒంటరి తల్లిగా చూసుకుంటోంది.  అయితే ఇప్పుడు మాత్రం సానియా డేటింగ్ హిస్టరీ వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

సానియా గతంలో మాజీ క్రికెటర్లు యువరాజ్ సింగ్, షాహిద్ కపూర్ లతో పాటు,మహేష్ భూపతి తో కూడా డేటింగ్  చేసిందని వార్తలు వైరల్ గా మారాయి.

అంతేకాకుండా.. భారత టెన్నిస్ స్టార్ తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు సోహ్రాబ్‌తో  కూడా ఈ టెన్నిస్ భామ ఎఫైర్ నడిపిందని సమాచారం. అయితే.. అనూహ్యంగా.. సానియామీర్జా, మహేష్ భూపతిలు వారి మధ్య ఏర్పడిన గొడవల కారణంగా విడిపోయారు.  ఆ తర్వాత, భూపతి ఒలింపిక్స్‌కు తన భాగస్వామిగా రోహన్ బోపన్నను ఎంచుకున్నారు.  

 మరోవైపు  2010లో తన వివాహానికి కొంతకాలం ముందు, సానియా మీర్జా భారత ఆల్ రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్ తో కలిసి ఒక కార్యక్రమంలో పార్టీ చేసుకోవడం కనిపించింది.  

 ఆ కార్యక్రమంలో వారి అనేక ఫోటోలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో వీరిద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటారని  ప్రచారం జరిగింది. కానీ అందరి ఊహాగానాలకు ట్విస్ట్ ఇస్తు సానియా మీర్జా .. షోయబ్ మాలిక్ ను 2010 లో చేసుకుని, 2024లో  డైవర్స్ ఇచ్చారు.  

