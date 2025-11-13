English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sania Mirza: షోయబ్‌ మాలిక్‌తో విడిపోయిన సానియాకు అలా జరిగిందా? ఆ ఫోన్‌ రాగానే పరిగెత్తిన ఫరా ఖాన్‌!

sania Mirza Panic Attack After Divorce: మాజీ టెన్నిస్ ప్లేయర్ సానియా మీర్జా షోయబ్‌ మాలిక్ తో విడాకుల జరిగిన తర్వాత తనకు ఏం జరిగిందో ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆ వీడియో వైరల్‌ అవుతుంది. ఆమెకు ఎదురైన ఆ షాకింగ్‌ ఘటన ఆమెతోపాటు కొరియోగ్రాఫర్ ఫరాఖాన్ కూడా అండగా నిలిచారని ఓ టాక్ షోలో ఆమె తెలిపారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
టెన్నిస్ మాజీ స్టార్ ప్లేయర్ హైదరాబాద్ వాసి అయిన సానియా మీర్జా, పాకిస్తాన్ మాజీ క్రికెటర్ షాయబ్ మాలిక్ తో విడాకులు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఆ తర్వాతి సమయంలో ఎదుర్కొన్న అనుభవాలను బాలీవుడ్ కొరియోగ్రాఫర్ ఫరా ఖాన్‌తో కలిసి ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.

  ఇక ఫరాఖాన్, సానియా మీర్జా ప్రాణ స్నేహితులని అందరికీ తెలిసిందే. షోయబ్‌ మాలిక్‌తో విడాకులు జరిగిన తర్వాత సానియా మీర్జా ప్యానిక్‌ అటాక్‌తో తీవ్ర భయాందోళనకు గురైనట్లు తెలిపింది. ఆ పరిస్థితిలో చూసి తాను భయపడ్డాను అని ఫరా చెప్పుకొచ్చారు.  

  ఇక ఆ సమయంలో కచ్చితంగా సానియా మీర్జాకు తోడుగా ఉండాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నట్లు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు.. ఇక ఒకానొక సమయంలో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు షూటింగ్‌ సెట్‌లో ఉన్న సానియా తీవ్ర భయాందోళనకు గురై మాట్లాడినట్లు ఫరా తెలిపింది. ఆ సమయంలో వెంటనే సానియా వద్దకు పరిగెత్తినట్లు అన్నారు.  

సానియా మీర్జాను చూసి వెంటనే నువ్వు ఎందుకు ఇంతలా వణుకుతున్నావు? ఇదివరకు ఎప్పుడు నేను ఇలా నువ్వు ప్యానిక్‌ అటాక్‌ అయినట్లు చూడలేదు అని ఫరా ఖాన్‌ అడిగిందట. ఫోన్ చేసిన వెంటనే హవాయి చెప్పులు, పైజామా ధరించి సానియా షూటింగ్ సెట్ వద్దకు పరిగెత్తుకుని వెళ్లిందని తెలిపింది.  

  ఇక టాప్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ అయినా సానియా మిర్జా పాక్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ షోయబ్‌ మాలిక్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు 2023 లోనే విడిపోయారు. విడాకులు తీసుకున్న నెలలోనే షాయబ్ మాలిక్ మూడవ వివాహం కూడా చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం సింగిల్ మామ్ గా సానియా తన కొడుకును పెంచే బాధ్యతలు తీసుకుంది.  

ఇక ఇంటర్వ్యూలో సానియా మీర్జా సింగిల్ మామ్ గా ఒక తల్లికి ఎదురయ్యే అనుభవాలు, బాధ్యతలు, మాతృత్వం, చదువుల గురించి షేర్ చేసుకున్నారు. తన జీవితంలో చాలా సున్నితమైన సమయంలో ఇక ఫరా పక్కనే ఉందని సానియా తెలిపింది. ప్రస్తుతం సానియా మిర్జా తన కొడుకుతో కలిసి దుబాయిలో ఉంటున్నారు.  

