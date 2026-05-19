/Sanju Samson Net Worth 2026:సంజు శాంసన్ నెట్ వర్త్.. అతని సంపాదన వెనుక సీక్రెట్ ఇదే..!

Sanju Samson Net Worth 2026:టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో అద్భుత ప్రదర్శనతో అభిమానులను అలరించిన భారత క్రికెటర్ సంజు శాంసన్ ప్రస్తుతం మైదానంలోనే కాదు, సంపద పరంగానూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. కేరళకు చెందిన ఈ స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మన్ తన ఆటతో పాటు భారీ ఆస్తులు, లగ్జరీ జీవనశైలితో కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు.
సంజు శాంసన్ ప్రస్తుతం తన భార్య చారులతతో కలిసి తిరువనంతపురంలో ఉన్న ఓ విలాసవంతమైన బంగ్లాలో నివసిస్తున్నారు. ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ.6 కోట్ల వరకు ఉంటుందని సమాచారం. సంప్రదాయ కేరళ స్టైల్తో పాటు ఆధునిక ఇంటీరియర్ డిజైన్తో ఈ ఇల్లు ఎంతో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. ఇంట్లో ప్రైవేట్ జిమ్, స్మార్ట్ హోమ్ టెక్నాలజీ వంటి సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఇది మాత్రమే కాకుండా ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నగరాల్లో కూడా సంజు పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఆయన పెట్టుబడుల విలువ కోట్లలో ఉందని చెబుతున్నారు.
కార్ల విషయానికి వస్తే సంజు శాంసన్ వద్ద లగ్జరీ కార్ల భారీ కలెక్షన్ ఉంది. రెండు రేంజ్ రోవర్ మోడళ్లు, ఆడి ఆర్ఎస్ క్యూ8, బీఎండబ్ల్యూ 2 సిరీస్ గ్రాన్ కూపే, లెక్సస్ ఈఎస్ 300హెచ్ వంటి ఖరీదైన కార్లు ఆయన గ్యారేజీలో ఉన్నాయి. వీటి మొత్తం విలువ దాదాపు రూ.5 కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని అంచనా.
క్రికెట్ ద్వారా కూడా సంజు భారీ ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి బీసీసీఐ గ్రేడ్-సీ కాంట్రాక్ట్ కింద ఆయనకు ప్రతి సంవత్సరం రూ.1 కోటి లభిస్తుంది. అదనంగా టీ20 మ్యాచ్లకు, వన్డే మ్యాచ్లకు ప్రత్యేకంగా మ్యాచ్ ఫీజులు అందుకుంటున్నారు.
ఐపీఎల్లో సంజు శాంసన్ ప్రయాణం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. మొదట రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున రూ.8 కోట్లకు ఆడిన ఆయన, తర్వాత రూ.14 కోట్లకు రిటైన్ అయ్యారు. 2025లో ఆయన విలువ రూ.18 కోట్లకు చేరింది. 2026 సీజన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులో చేరడం పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది.
ఇప్పటివరకు ఐపీఎల్ ద్వారా మాత్రమే సంజు శాంసన్ రూ.100 కోట్లకు పైగా సంపాదించినట్లు సమాచారం. మొత్తం మీద 2026 నాటికి ఆయన నెట్ వర్త్ సుమారు రూ.100 కోట్ల వరకు ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
టీ20 వరల్డ్ కప్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు గెలుచుకున్న తర్వాత సంజుకు మరిన్ని బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ అవకాశాలు రావచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో ఆయన సంపద మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.