Sanju Samson Records: కరీబియన్లను మట్టికరిపించిన కేరళ స్టార్.. దెబ్బతిన్న పులి సంజూ శామ్‌సన్‌

Sanju Samson Epic Innings Highlights Of T20 World Cup 2026 Against West Indies Super 8 Match: టీ20 ప్రపంచకప్‌ సూపర్‌ 8 మ్యాచ్‌ల వరకు సంజూ శామ్‌సన్‌పై తీవ్ర విమర్శలు వస్తుండగా.. ఆఖరి మ్యాచ్‌లో మాత్రం తన సత్తా ఏమిటో చూపించాడు. దెబ్బతిన్న పులిగా గర్జించి బ్యాట్‌తో విమర్శకులకు బదులు ఇచ్చాడు. వెస్టిండీస్‌పై సంజూ శామ్‌సన్‌ బ్యాటింగ్‌ విధానం చూద్దాం.
డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ భారత జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్‌ గెలవాలంటే వెస్టిండీస్‌తో తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌. ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో విండీస్‌ విధించిన భారీ లక్ష్యాన్ని సంజూ శామ్‌సన్‌ ఒంటిచేత్తో గెలిపించి తన సత్తా ఏమిటో చూపించాడు. దీంతో భారత జట్టు సెమీస్ లోకి అడుగుపెట్టింది.

భారత క్రికెట్‌లో సీనియర్‌గా కొనసాగుతున్న సంజూ శామ్‌సన్‌కు కొన్ని సార్లు సరైన అవకాశాలు రాకపోగా.. మరికొన్నాళ్లు అవకాశాలు వచ్చినా సంజూ ఆటగాడిగా విఫలమయ్యాడు. కెరీర్‌లో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ కేరళ స్టార్‌ విండీస్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో మాత్రం అదరగొట్టాడు.

ఫామ్‌ లేకపోయినా.. ఆడకపోయినా ఎందుకు ఆడిస్తున్నారని విమర్శకులతోపాటు సగటు ప్రేక్షకుడు ప్రశ్నిస్తున్న తరుణంలో తన విలువ ఏమిటో ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా సంజూ చూపించాడు. భారత బ్యాటర్లు అందరూ చేతులెత్తేసి సెమీస్‌ను దూరం చేస్తున్న సమయంలో వన్‌డౌన్‌గా వచ్చి దుమ్మురేపాడు.

ఎక్కడా బెరుకు లేకుండా గర్జించిన సింహంలా సంజూ శామ్‌సన్‌ ఆడాడు. అత్యంత మెరుపు వేగంతో ఆడిన సంజూ 50 బంతుల్లో 97 పరుగులు చేశాడు. 4 సిక్సర్లు, 12 ఫోర్లతో చెలరేగి ఆడాడు. విండీస్‌ బౌలర్లను ఉతికి ఆరేశాడు.

జట్టు ఓటమి అంచుల నుంచి విజయ పథానికి నడిపించిన హీరో సంజూ శామ్‌సన్‌. 2015లో భారత జట్టులోకి ప్రవేశించిన సంజూ కెరీర్‌లో తడబడుతూ కొనసాగుతుండగా ఈ ప్రపంచకప్‌లో మాత్రం తనలోని ఆటను బయటపెట్టాడు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ తరఫున ఆడుతుండగా.. వేలంలో రూ.16 కోట్లకు అమ్ముడు పోయాడు. విండీస్‌ మ్యాచ్‌లో ప్రదర్శన చూసి సీఎస్‌కే కెప్టెన్‌ అవకాశం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఐపీఎల్‌లో సంచలన ప్రదర్శనలు చేసిన సంజూ శామ్‌సన్‌ భారత జట్టు తరఫున మాత్రం కొంత ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు. విండీస్‌ మ్యాచ్‌పై చేసిన ప్రదర్శనతో ఆ ఇబ్బందులు అధిగమించినట్టుగా భావించవచ్చు. ఇకపై ఇదే స్థాయిలో సంజూ ప్రదర్శన కొనసాగాలని.. భారత జట్టుకు చిరస్మరణీయ విజయాలు అందించాలని ఆశిద్దాం.

