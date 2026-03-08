Sanju Samson: సలామ్‌ సంజూ.. భరతమాత రుణం తీర్చుకున్నావయ్యా!

Sanju Samson: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో సంజు శాంసన్ హీరోగా అవతరించాడు. నేడు న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న ఫైనల్ మ్యాచ్లోనూ తన ఆటతో అదరగొట్టాడు. తన మెరుపు బ్యాటింగ్తో కేవలం 46 బంతుల్లోనే 89 పరుగులు చేసిన సంజు.. ఫ్యాన్స్లో మంచి ఊపు తీసుకొచ్చాడు.
సంజు శాంసన్.. ఈ పేరు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క భారతీయ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కి మర్చిపోలేని పేరు. ఒకప్పుడు టీమిండియా జట్టులో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడానికి ఎంతో వేచిచూసిన ఈ ప్లేయర్.. ఇప్పుడు తన మెరుపు బ్యాటింగ్తో భారత్ ఫైనల్ చేరుకోవడంలో కీ రోల్ పోషించాడనడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు.
నేడు జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్లో తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో ఎంతో దూకుడుగా ఆడిన సంజు శాంసన్.. కేవలం 46 బంతుల్లోనే 89 పరుగులు చేసి, మరోసారి సెంచరీని చేజార్చుకున్నాడు. నీషమ్ బౌలింగ్లో భారీ షాట్కు ప్రయత్నించి ఔట్ అయ్యాడు.
ఇక రచిన్ రవీంద్ర వేసిన 14వ ఓవర్లో సంజూ శాంసన్ వరుసగా మూడు సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. దీంతో ఆ ఓవర్లో మొత్తం 20 పరుగులు వచ్చాయి. ఈ మ్యాచ్లో సంజు శాంసన్ 33 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ వరల్డ్ కప్లో వరుసగా మూడో హాఫ్ సెంచరీ బాదడం విశేషం.
భారత్ ఆడిన చివరి రెండు మ్యాచ్లలో సూపర్ 8 మ్యాచ్, సెమీఫైనల్లో వరుసగా ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డులను కైవసం చేసుకున్నాడు సంజు. సూపర్ 8 దశలో వెస్టిండీస్తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో సంజు శాంసన్ 50 బంతుల్లో అజేయంగా 97 పరుగులు చేసి జట్టుకు అద్భుత విజయాన్ని అందించాడు.
ఆ తర్వాత సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై 42 బంతుల్లో 89 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో మరోసారి భారత్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. సంజు శాంసన్ వీరోచిత ఇన్నింగ్స్లు జట్టును ఫైనల్కు నడిపించాయి.