  • Telugu News
  • Photos
  • Sanju Samson Net Worth 2026: సంజు శాంస‌న్ నెట్‌వర్త్ ఎంతో తెలుసా..? కోట్లలో జీతం, లగ్జరీ కార్లు..!

Sanju Samson Net Worth 2026: వెస్టిండీస్‌పై విజ‌యం సాధించి టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026లో టీమిండియా సెమీస్‌లో అడుగుపెట్టింది. భార‌త్ విజ‌యంలో సంజు శాంస‌న్ కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. 196 ప‌రుగుల ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో సంజూ శాంస‌న్ అదరగొట్టాడు. ఈ నేప‌థ్యంలో సోష‌ల్ మీడియాలో సంజు శాంస‌న్‌పై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురుస్తోంది. అదే స‌మ‌యంలో అత‌డి ఆస్తి ఎంత అనే విషయంపై నెటిజ‌న్లు సెర్చ్ చేస్తున్నారు. 
 
1 /6

టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ సూప‌ర్ 8 స్టేజ్‌లో వెస్టిండీస్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో బ్యాట‌ర్ సంజు శాంస‌న్ కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడి టీమిండియాకు అద్భుత విజ‌యాన్ని అందించాడు. 50 బంతులు ఎదుర్కొని 12 ఫోర్లు, 4 సిక్స‌ర్ల సాయంతో 97 ప‌రుగుల‌తో అజేయంగా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో ఎక్కడ చూసిన సంజూ శాంస‌న్ గురించే చర్చ నడుస్తోంది.

2 /6

అంతేకాకుండా సంజు శాంసన్ నెట్‌వర్త్‌ గురించి కూడా నెటిజ‌న్లు తెగ వెతుకుతున్నారు. ప‌లు నివేదిక‌ల ప్ర‌కారం 2026 నాటికి సంజు శాంస‌న్ నిక‌ర ఆస్తి విలువ 85 నుంచి 100 కోట్ల మ‌ధ్య ఉంటుంద‌ని అంచ‌నా. ఐపీఎల్ జీతం, బీసీసీఐ సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్ట్, మ్యాచ్ ఫీజులు, ఎండార్స్‌మెంట్‌లు సంజు ఆదాయంలో ప్ర‌ధాన వ‌న‌రులు.

3 /6

ప్ర‌స్తుతం సంజు శాంసన్ బీసీసీఐ సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్టులో గ్రేడ్ సిలో ఉన్నాడు. ఈ నేప‌థ్యంలో బీసీసీఐ అత‌డికి ఏటా కోటీ రూపాయ‌లు జీతంగా చెల్లిస్తుంది. దీనితో పాటు మ్యాచ్‌లు ఫీజులు అద‌నం. టెస్టు మ్యాచ్‌కు రూ. 15 ల‌క్ష‌లు, వ‌న్డే మ్యాచ్‌కు రూ. 6 ల‌క్ష‌లు, టీ20 మ్యాచ్‌కు రూ. 3 ల‌క్ష‌లు అందుకుంటాడు.

4 /6

అలాగే ఐపీఎల్ సీజ‌న్‌ 2025లో సంజు శాంస‌న్‌కు రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ రూ. 18 కోట్లు జీతంగా ఇచ్చింది. ఐపీఎల్ 2026 మెగా వేలం క‌న్నా ముందు అత‌డు అంతే మొత్తానికి చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌కు బ‌దిలీ అయ్యాడు. అంటే సీఎస్‌కే కూడా సంజుకి ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌కు 18 కోట్ల‌ రూపాయలను జీతంగా చెల్లించ‌నుంది.

5 /6

సంజు శాంస‌న్ అనేక పెద్ద బ్రాండ్‌లకు ప్రచారకర్తగా ఉన్నాడు. జిల్లెట్, భారత్‌పే, ప్యూమా, ఎస్‌జీ వంటి బ్రాండ్స్ అత‌డి ఖాతాలో ఉన్నాయి. నివేదికల ప్రకారం అతను ఒక్కో ఒప్పందానికి దాదాపు రూ. 25 నుండి 40 లక్షలు వసూలు చేస్తాడ‌ని సమాచారం. ఇక శాంస‌న్‌కు లగ్జరీ కార్లంటే చాలా ఇష్టం. అతని కలెక్షన్‌లో రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్, BMW 5 సిరీస్, ఆడి A6, మెర్సిడెస్-బెంజ్ C-క్లాస్ వంటి మోడళ్లు ఉన్నాయి.  

6 /6

కేర‌ళ‌లోని విజింబంలో సంజు శాంస‌న్‌కు రూ. 6 కోట్లు విలువ చేసే విలాస‌వంత‌మైన ఇల్లు ఉంది. కేర‌ళ‌తో పాటు, బెంగ‌ళూరు, ముంబై, హైద‌రాబాద్‌ల‌లో అత‌డికి ఆస్తులు ఉన్నాయి. వీటి విలువ సుమారు రూ. 4 కోట్లుగా ఉంటాయని తెలుస్తోంది.  

Sanju Samson Net Worth Sanju Samson Sanju Samson Net Worth 2026 T20 World cup Sanju Samson Family Sanju Samson Biography

