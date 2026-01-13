English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Business Ideas: సంక్రాంతి రోజు కేవలం రూ.5వేల పెట్టుబడితో ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. ఏడాదిలోపు లక్షలు మీ చేతికి..!!

Business Ideas: ఈ సంక్రాంతి పండుగను అవకాశంగా మార్చుకుని తక్కువ పెట్టుబడితో ఈ చిన్న వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. చేతితో చేసిన కార్డులు, ఆభరణాలు, గిఫ్ట్ హ్యాంపర్లకు పండుగ వేళ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. సరైన ప్రణాళికతో ప్రారంభిస్తే త్వరగా లాభాలు సంపాదించే అవకాశం ఉంది.
 
ఈ రోజుల్లో చాలామంది కేవలం ఉద్యోగంపైనే ఆధారపడకుండా స్వంతంగా ఏదైనా చేయాలని భావిస్తున్నారు. పని ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం.. స్వంత వ్యాపారాలు చేస్తూ ఆదాయం పొందాలనే వంటి ఆలోచనలు యువతలో ఎక్కువవుతున్నాయి. అయితే వ్యాపారం మొదలుపెట్టాలంటే పెద్ద పెట్టుబడి అవసరమనే భావన చాలా మందిలో ఉంటుంది. నిజానికి, సరైన ఆలోచనతో కేవలం రూ.5,000 పెట్టుబడితో కూడా మంచి ఆరంభం చేయడం సాధ్యమే అవుతుంది.  

తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించవచ్చే సులభమైన వ్యాపారాల్లో చేతితో తయారు చేసే కార్డుల తయారీ ఒకటి. పుట్టినరోజులు, పెళ్లిళ్లు, వార్షికోత్సవాలు, పండుగలు వంటి సందర్భాలకు ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన కార్డులకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. రంగుల కాగితాలు, స్టిక్కర్లు, పెయింట్లు వంటి సామగ్రితో ఇంట్లోనే ఈ కార్డులను తయారు చేయవచ్చు. 

కస్టమర్ పేరు, ఫోటో లేదా వ్యక్తిగత సందేశాన్ని జోడిస్తే కార్డు విలువ మరింత పెరుగుతుంది. సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫోటోలు పోస్ట్ చేయడం, స్థానిక గిఫ్ట్ షాపులు లేదా స్కూళ్లలో విక్రయించడం ద్వారా ఆర్డర్లు పొందవచ్చు.

ఇంకో మంచి ఐడియా పూసలతో ఆభరణాల తయారీ. తక్కువ ఖర్చుతో పూసలు, వైర్లు కొనుగోలు చేసి బ్రేస్‌లెట్లు, చెవిపోగులు, గొలుసులు తయారు చేయవచ్చు. ఇందులో మీ సృజనాత్మకతే ప్రధాన బలం. కొత్త డిజైన్‌లు, థీమ్‌లతో తయారైన ఆభరణాలకు మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా విక్రయాలు సులభంగా చేయవచ్చు. కాలేజీ ఫెస్టివల్స్, స్థానిక మార్కెట్లలో స్టాల్స్ పెట్టడం కూడా లాభదాయకం.

అలాగే మినీ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ల తయారీ కూడా మంచి వ్యాపార ఆలోచన అవుతుంది. చిన్న బాక్సుల్లో చాక్లెట్లు, పెన్నులు, నోట్‌బుక్స్, చిన్న అలంకరణ వస్తువులు పెట్టి అందంగా ప్యాక్ చేస్తారు. మొదట తక్కువ ఖర్చుతో అవసరమైన సామగ్రిని కొనుగోలు చేసి ప్రారంభించవచ్చు. పండుగలు, పుట్టినరోజులు, ఆఫీస్ గిఫ్టింగ్‌లకు వీటికి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. కస్టమర్ అభిరుచికి తగ్గట్లుగా వ్యక్తిగతీకరించిన హ్యాంపర్లు తయారు చేస్తే మీ వ్యాపారానికి త్వరగా గుర్తింపు వస్తుంది.  

తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించి క్రమంగా పెంచుకునే వ్యాపార అవకాశాలు చాలానే ఉన్నాయి. ముఖ్యమైనది ధైర్యం, ఓర్పు,  కొంచెం సృజనాత్మకత ఉంటే ఇంట్లో కూర్చుండి లక్షలు సంపాదించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇంటిదగ్గరే ఉండే మహిళలకు బోలేడన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి.

