  Sankranthi Free Buses: సంక్రాంతికి ఫ్రీ బస్సు లేనట్టేనా..2419 ఆర్టీసీ బస్సులు నిలిపివేత..!

సంక్రాంతి పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఆర్టీసీ విషయంలో పెద్ద అయోమయం ఏర్పడింది. ఇప్పటికే పండుగ ప్రయాణాల కోసం ఏపీఎస్ఆర్టీసి భారీ సంఖ్యలో స్పెషల్ బస్సులు ప్రకటించింది. ఈ స్పెషల్ బస్సుల్లో అదనపు చార్జీలు.. ఉండవని కూడా స్పష్టంగా చెప్పింది. రూట్లు, షెడ్యూల్ కూడా ఖరారు కావడంతో ప్రయాణికులు కొంత ఊరట పొందారు.
కానీ ఇదే సమయంలో వచ్చిన ఒక షాకింగ్ ప్రకటనతో పరిస్థితి మారిపోయింది. ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్న 2419 అద్దెబస్సులు ఈ నెల 12 నుంచి సేవలు నిలిపివేస్తామని అద్దెబస్సుల యజమానుల సంఘం ప్రకటించింది. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం.. పథకం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత తమపై అదనపు భారం పడిందని వారు చెబుతున్నారు. ఆ భారం మేరకు ప్రభుత్వం లేదా ఆర్టీసీ చెల్లింపులు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గత ఏడాది ఆగస్టు 15 నుంచి “స్త్రీ శక్తి” పేరుతో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం వల్ల మహిళలకు ఎంతో లాభం చేకూరిందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అయితే మరోవైపు బస్సుల నిర్వహణ ఖర్చులు పెరిగాయని అద్దెబస్సుల నిర్వాహకులు వాదిస్తున్నారు. ఒక్కో బస్సుకు నెలకు కనీసం రూ.15,000 నుంచి

ఈ సమస్యపై ఆర్టీసీ అధికారులు ఇటీవల చర్చలు జరిపారు. చివరకు ఒక్కో బస్సుకు నెలకు రూ.5200 మాత్రమే చెల్లిస్తామని సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. కానీ ఈ మొత్తం సరిపోదని యజమానుల సంఘం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తోంది. అందుకే ఈ నెల 12 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని డిపోల్లో అద్దెబస్సులను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ విషయమై నోటీసులు కూడా ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

అద్దెబస్సులు ఎక్కువగా పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కీలక సేవలు అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పండుగ సమయంలో సొంత ఊర్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఇవి చాలా అవసరం. సంక్రాంతి వేళ ఈ బస్సులు నిలిచిపోతే ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పవని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీ అధికారులు, అద్దెబస్సుల యజమానుల మధ్య సమగ్ర చర్చలు జరిగి సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందా? లేకపోతే ఏపీ ప్రజలకు నిజంగా ఉచిత బస్సులే లేకుండా పోతాయా? అన్న ప్రశ్నలు ఇప్పుడు అందరి మనసుల్లో తిరుగుతున్నాయి.

