Sankranthi Good News.. ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు.. ఫ్రీగా EPFO ఖాతాల్లోకి రూ.15,000 జమ..

Pradhan Mantri Vikas Bharat Rozgar Yojana EPFO Scheme News: కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో జాయిన్ అయిన వారికి ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఖాతా ఉన్నవారికి కేంద్ర PMVBRY పథకం కింద ప్రతి ఏడాది రూ.15,000 ఫ్రీగా జమ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. అయితే, ఈ పథకానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Pradhan Mantri Vikas Bharat Rozgar Yojana EPFO Scheme: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్ అందించబోతోంది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన ఖాతా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి త్వరలో కేంద్రం ప్రవేశపెట్టే పథకంలో భాగంగా మేలు జరగబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కేంద్ర బడ్జెట్లో భాగంగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. యువతలో పనితీరు పెంచేందుకు ఈ ప్రత్యేకమైన పథకాన్ని ప్రారంభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
EPFOకి సంబంధించిన రూ.99,446 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే.. అయితే దీని ద్వారా ఒక కోటి 92 లక్షల మందికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని కేంద్రం అంచనా వేస్తోంది. ఈ ప్రధాన్ మంత్రి వికాస్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన (PMVBRY) పథకం ద్వారా రెండేళ్లకు మూడు కోట్ల 50 లక్షల మందికి పైగా ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు ప్రోత్సాహం కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు తెలిపినట్లు సమాచారం.
ఇప్పటికే ఈపీఎఫ్తకు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన ప్రధాన్ మంత్రి వికాస్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన (PMVBRY) కింద మూడు కోట్ల 60 లక్షల మందికి పైగా రూ.51 వేల కోట్ల నిధులతో ప్రతి ఏడాది రూ.15 వేల చొప్పున అందించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పథకం నుంచి డబ్బులు పొందాలనుకునేవారు కొన్ని ప్రత్యేకమైన అర్హతలు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా ఈపీఎఫ్ పరిధిలోకి వచ్చి సంస్థలో సంవత్సరానికి రూ.1 లక్ష పాటు జీతం ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఆ వ్యక్తి సంస్థలు 12 నెలల పాటు ఉద్యోగం చేస్తేనే.. ఈ పథకం వర్తిస్తుందని సమాచారం. అంతేకాకుండా ఈ పథకం ద్వారా వచ్చే డబ్బులను కేంద్ర ప్రభుత్వం 2 వాయిదాలలో చెల్లిస్తోంది..
ఈ పథకంలో భాగంగా ఏడాది రూ.15,000 పొందాలనుకునే వారు.. కొన్ని అర్హతలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు మొదటగా ఈపీఎఫ్ పరిధిలోకి వచ్చే కంపెనీలో మొట్టమొదటి ఉద్యోగం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఉద్యోగం ప్రారంభమైన ఆరు నెలల తర్వాత ఒకటో విడత డబ్బులు వస్తాయి. 12 నెలల తర్వాత రెండో విడత డబ్బులు వస్తాయి.. ఇలా మొత్తం రూ.15 వేలు రెండు విడతల్లో వస్తాయి.
ఇలా ఈ పథకంలో భాగంగా రెండు సంవత్సరాల పాటు నెలకు గరిష్టంగా రూ.33,000 రూపాయలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, ఇది పొందడానికి తప్పకుండా.. పిఎఫ్ పరిధిలో ఉండే కంపెనీలో మాత్రమే జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా జీతం సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు మాత్రమే ఉంటేనే.. ఈ పథకం వర్తిస్తుందని ఈపీఎఫ్ పేర్కొంది. అయితే, అతి త్వరలోనే ఇలాంటి మరో కొత్త పథకాన్ని 2025 - 26 సంవత్సరం బడ్జెట్ లో భాగంగా ప్రకటించే అవకాశాలున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.