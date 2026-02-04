English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sankranthi Movies OTT News: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే..


Sankranthi Movies OTT Streaming Dates: 2026 సంక్రాంతి తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు కలిసొచ్చింది. ఎలాంటి డబ్బింగ్ సినిమాలు లేకుండా ఐదు స్ట్రెయిట్ చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. అందులో మూడు చిత్రాలు హిట్ అందుకుంటే..భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మంచి టాక్ ఉన్నా.. అందుకు తగ్గ వసూల్లు రాబట్టలేకపోయింది. ప్రభాస్ ‘రాజా సాబ్’ మాత్రం అందరిని నిరాశ పరిచింది. ఈ సంగతి పక్కన పెడితే.. సంక్రాంతి రిలీజైన చిత్రాల ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్స్ ఫిక్స్ అయ్యాయి. 

 
1. నారీ నారీ నడుమ మురారి.. శర్వానంద్ హీరోగా సంక్రాంతి బరిలో చివర్లో విడుదలైన ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సినిమా విడుదలైన మూడు వారాలకే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఫిబ్రవరి 4 అంటే ఈ రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది.  

2. ది రాజా సాబ్.. ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా థియేట్రికల్ గా దాదాపు రూ. 100 కోట్లకు పైగా నష్టాలను బయ్యర్స్ కు తీసుకొచ్చింది. జనవరి 9న విడుదలైన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 6 నుంచి జియో హాట్ స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. 

3.పరా శక్తి (తమిళ).. సంక్రాంతి బరిలో తమిళంలో విడుదలైన శివ కార్తికేయన్ చిత్రం ‘పరాశక్తి’ సినిమా ఈ నెల 7 నుంచి ZEE5 ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. 

4.మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు.. చిరంజీవి టైటిల్ రోల్లో వెంకటేష్ మరో ముఖ్యపాత్రలో నయనతార కథానాయికగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’. ఈ సినిమా ఈ నెల 11 నుంచి ZEE5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. 

5. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి.. రవితేజ హీరోగా డింపుల్ హయతి, ఆషికా రంగనాథ్ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సినిమా ZEE5 ఓటీటీలోకి ఈ నెల 13 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. 

6. అనగనగా ఒక రాజు.. నవీన్ పోలీశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి హీరో, హీరోయిన్లుగా సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కి సంక్రాంతి బరిలో విజేతగా నిలిచిన ‘అనగనగా ఒక రాజు’ సినిమా ఈ నెల 13 నుంచి నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. 

