  • School holidays: పిల్లలు సంబరపడిపోయే వార్త.. ఏకంగా 9 రోజులు సంక్రాంతి సెలవులు..

School holidays: పిల్లలు సంబరపడిపోయే వార్త.. ఏకంగా 9 రోజులు సంక్రాంతి సెలవులు..

Sankranthi School holidays: నూతన యేడాదిలో తొలి పండగ సంక్రాంతి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అతిపెద్ద పండగ గా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అంతేకాదు ఈ పండగను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి దేశ, విదేశాల నుంచి సొంత ఊరిలో పండగను గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. తాజాగా ఏపీ ప్రభుత్వం తాజాగా సెలవులను ప్రకటించింది. 

 
ప్రస్తుతం క్రిస్మస్ సెలవును ఎంజాయ్ చేస్తోన్న పిల్లలకు ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పిల్లలకు  సంక్రాంతి సెలవులను ఖరారు చేసింది. జనవరి 10 నుంచి 18 వరకు 9 రోజుల పాటు ప్రభుత్వ,ప్రైవేటు స్కూల్లకు సెలవులు మంజూరు చేస్తూ విద్యాశాఖ ఉత్తర్వుల జారీ చేశారు. 

జనవరి 19న సోమవారం నుంచి మాములుగా స్కూళ్లు, కాలేజీలు ప్రారంభం కానున్నాయి. తెలంగాణలో కూడా కూడా ఇదే తేదిల్లో సెలవులు ఇవ్వనున్నట్టు సమాచారం. 

సంక్రాంతి ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పెద్ద పండగ. ఈ ఫెస్టివల్ కు పొరుగు రాష్ట్రాల్లో నివాసం ఉంటున్న ఏపీ సంక్రాంతికి ఖచ్చితంగా సొంత ఊరికి వెళుతుంటారు. అక్కడ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య ఘనంగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.  

జనవరి 10 సెకండ్ శనివారం కావడంతో  ప్రభుత్వ సెలవు దినం ఉంటుంది.  జనవరి 11 ఆదివారం  మాములు సెలవు. జనవరి 18 కూడా ఆదివారమే కాబట్టి స్కూల్లకు హాలీడే.  ఇలా సంక్రాంతి సెలవులు ఆరు రోజుల్లో రెండో శనివారంతో పాటుగా, మరో రెండు ఆదివారాలు రావడంతో 9 రోజులు సెలవులు  వచ్చాయి.

జనవరిలో సంక్రాంతికి 9 రోజులతో పాటూ జనవరి 4న ఆదివారం, జనవరి 23న వసంత పంచమి, జనవరి 25న ఆదివారం, జనవరి 26న గణతంత్ర దినోత్సవాలను కలిపితే 14 రోజుల వరకు విద్యార్ధులకు హాలీడేస్ ఉన్నానున్నాయి.  తాజాగా ప్రభుత్వం సంక్రాంతి సెలవులపై అధికారిక ప్రకటన చేసింది. 

