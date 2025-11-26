English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sankranthi School holidays: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఈ సారి సంక్రాంతికి ఏకంగా 9 రోజులు సెలవులు.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..

Sankranthi School holidays: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఈ సారి సంక్రాంతికి ఏకంగా 9 రోజులు సెలవులు.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..

Sankranthi School holidays: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలకు సంక్రాంతి అదిపెద్ద పండగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఏపీకి చెందినవారు దేశ, విదేశాల్లో ఎక్కడ ఉన్నా సంక్రాంతిని మాత్రం సొంత ఊరిలో జరుపుకోవాలనే కోరిక ఉంటుంది. తాజాగా ఈ సారి సంక్రాంతి పండక్కి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సెలవు దినాలు అనౌన్స్ చేశారు. 

 
1 /6

సంక్రాంతి పండక్కి ఏపీ నుంచి వెళ్లి పొరుగు రాష్ట్రాల్లో నివాసం ఉంటున్నవారు కూడా సంక్రాంతికి కచ్చితంగా సొంత ఊరికి వస్తారు. ఇక్కడ కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. 

2 /6

అయితే సంక్రాంతి పండుగకు ప్రతి ఏటా స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈసారి కూడా సంక్రాంతి సెలవులపై క్లారిటీ వచ్చింది.. 2026 సంక్రాంతికి వారానికిపైగా సెలవులు ఉండననున్నాయి.  

3 /6

ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు సంక్రాంతి సెలవులపై క్లారిటీ వచ్చింది. జనవరి 10 నుంచి జనవరి 18 వరకు 9 రోజుల పాటూ పాటు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు సంక్రాంతి పండుగ సెలవుల్ని ఫైనల్ చేశారు. జనవరి 19 నుంచి పాఠశాల తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని తెలిపారు. అయితే కాలేజీలకు సంక్రాంతి సెలవులపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. 

4 /6

జనవరి 10 రెండో శనివారం కావడంతో ఆల్రెడీ సెలవు ఉంటుంది. ఇక జనవరి 11 ఆదివారం వచ్చింది.. జనవరి 18 కూడా ఆదివారమే. ఇలా సంక్రాంతి సెలవులు ఆరు రోజులు అనుకుంటే.. రెండో శనివారంతో పాటుగా, మరో రెండు రోజులు ఆదివారాలు రావడంతో 9 రోజులు సెలవులు వచ్చాయి.

5 /6

అయితే ఈసారి సంక్రాంతికి 9 రోజులు సెలవులు ఫిక్స్ అంటున్నారు. ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోవు అంటున్నారు. జనవరిలో దాదాపు 14 రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి. సంక్రాంతికి 9 రోజులతో పాటూ జనవరి 4న ఆదివారం, జనవరి 23న వసంత పంచమి, జనవరి 24న రెండో శనివారం, జనవరి 25న ఆదివారం, జనవరి 26న గణతంత్ర దినోత్సవాలను కలిపితే 14 రోజుల వరకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వం సంక్రాంతి సెలవులపై అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.

6 /6

తెలంగాణలో సంక్రాంతి సెలవుల విషయానికి వస్తే.. ఇక్కడ కూడా జనవరి 10 నుంచి జనవరి 15 వరకు సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. లేదంటే జనవరి 10 నుంచి 17 వరకు సెలవులు ఇస్తారా అన్నది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే తెలంగాణలో చదువుతున్న ఏపీకి చెందిన విద్యార్థులు పండుగ కోసం ఊరికి వెళతారు కాబట్టి 17 వరకు సెలవులు ఇచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఇవ్వకపోయినా.. విద్యార్ధులు 17 వరకు స్కూల్లకు కాలేజీలకు రావడం అనేది ఉండడు. త్వరలోనే ఈ సెలవుల విషమై దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

Sankranthi School Holidays School holidays School Holiday in December 2025 School holidays in January Pongal Holidays Sankranthi Bhogi Kanuma holiday

Next Gallery

Liquor Lovers: మందుబాబులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఇంకా ఏరులై పారనున్న లిక్కర్.. ఎందుకో తెలుసా..?