  • Sankranti Muggulu 2026: ఈ సంక్రాంతికి ఎప్పటిలా రొటీన్‌గా కాకుండా ఇలా ఈజీగా 3D ముగ్గులు వేసేయండి..!

Sankranti Muggulu 2026: ఈ సంక్రాంతికి ఎప్పటిలా రొటీన్‌గా కాకుండా ఇలా ఈజీగా 3D ముగ్గులు వేసేయండి..!

3D Designs For Sankranti 2026: మరో వారం రోజుల్లో సంక్రాంతి పండుగ వచ్చేస్తోంది. ఈ పండుగకి అందరూ ఎంచక్కా ఇంటి ముందు రంగు రంగుల ముగ్గులు వేయాలనుకుంటారు. చాలా మందికి ముగ్గులు పెట్టడం అంతగా రాదు. ముందు కాలంలో అంటే చుక్కల ముగ్గులు, రథం ముగ్గులు వేసేవారు. ఇప్పుడు అలా వేసేవారు చాలా తక్కువ అయిపోయారు. అయితే ఈసారి మీ ఇంటి ముందు ఎప్పటిలా సేమ్ డిజైన్స్, చుక్కల ముగ్గులు కాకుండా.. ఇలా త్రీడి డిజైన్స్ వేయండి. ఇవి మీ ఇంటి ముందు వాకిలికి చాలా అందాన్ని తెస్తాయి. 
 
సంక్రాంతి అంటేనే ముగ్గుల పండుగ. అందుకే కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే ఏమేం ముగ్గులు వేయాలో ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ముగ్గు పిండి నుంచి కావాల్సిన రంగులను సిద్ధం చేసుకుంటారు. కేవలం చుక్కల ముగ్గులే కాకుండా ఇలా త్రీడీ డిజైన్స్​ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇందు కోసం చాక్ పీస్ తీసుకొని.. ఒక సర్కిల్ గీసుకోవాలి. అందులో నిలువుగా, అడ్డంగా మరో 6 లైన్స్ గీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన ముగ్గులో చూపిస్తున్న విధంగా డిజైన్ డ్రా చేసుకోని.. చాక్ పీస్ లైన్ కన్పించకుండా రంగులు నింపుకోవాలి. అలా 3D డిజైన్ చూడటానికి ఎంతో కలర్‌ఫుల్‌గా కన్పిస్తుంది. 

ఇది మరో త్రీడీ ముగ్గు. దీన్ని వేయడం కూడా సులభమే. ముందుగా ఒక పెద్ద సర్కిల్ గీసుకొని, అందులోని మరో చిన్న సర్కిల్ గీసుకోవాలి. ఆ చిన్న సర్కిల్‌లో సంక్రాంతికి రిలేటడ్‌గా కుండ, సూర్యుడు, చెరుకు గడలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూడు వరసల్లో ఆకుల షేప్స్ వేసుకోవాలి. అందులో థిక్, లైట్ రంగులు వేసుకుంటే.. చాలా చక్కగా మీ ఇంటి ముందు త్రీడి ముగ్గు రెడీ అవుతుంది.

ఈ త్రీడీ ముగ్గులో వైట్ అండ్ పింక్ కలర్ హైలెట్‌గా ఉంటుంది. ఒక కలర్ థిక్‌గా మరో కలర్ లైట్‌గా వేసుకుంటేనే త్రీడీ ముగ్గు చాలా అట్రాక్టివ్‌గా కన్పిస్తుంది. చూడటానికి కష్టంగా అనిపిస్తుందని కానీ.. వేయడం చాలా ఈజీనే. చిన్న వాకిలి ఉన్న వారికి ఈ ముగ్గు కరెక్ట్‌గా సరిపోతుంది.

ఇది మరో అందమైన త్రీడీ ముగ్గు. ఈ డిజైన్‌లో హైలెట్‌ బ్లాక్ కలర్. బార్డర్ బ్లాక్ కలర్‌లో వేసుకుంటే ఈ త్రీడి ముగ్గు చాలా బాగా కన్పిస్తుంది. ఇది చాలా సులభంగానే వేసుకోవచ్చు. ఎక్కువగా ఆకులతోనే ఈ డిజైన్ గీసుకొని.. లైట్, థిక్ కలర్లతో నింపుకుంటే చాలు.   

ఇక చివరగా వేసుకునే ఈ త్రీడి ముగ్గు కూడా చాలా ఈజీ. ఇందులో గ్రీన్, పింక్ కలర్స్‌ హైలెట్‌గా ఉంటాయి. ఈ త్రీడి ముగ్గులను ఈ సంక్రాంతికి మీ వాకిట్లో వేయండి. మీ వీధిలో మీ ముగ్గులే స్పెషల్‌గా కన్పించడం ఖాయం. 

