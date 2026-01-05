English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sankranti Festival 2026: అధిక బరువున్న వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. సంక్రాంతి వేళ షాపింగ్ మాల్ వెరైటీ ఆఫర్..

Pongal festival Offer in East Godavari: నిడదవోలు షాపింగ్ మాల్ లో సంక్రాంతి పండగ వేళ వెరైటీ ఆఫర్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. మొత్తంగా  ఈ ఆఫర్ పట్ల చుట్టుపక్కల వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన సంక్రాంతి పండగ సందడి కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే చాలా మంది తమ సొంతూర్లకు వెళ్లేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో అప్పటికే బస్సులు, ఇతర వాహనాలు అడ్వాన్స్ బుక్కింగ్ చేసుకున్నారు.  

ఫెస్టివల్స్ రాగానే షాపింగ్ మాల్స్ లలో వెరైటీ ఆఫర్ లు పెడుతుంటారు. 10, 20 పర్సెంట్ ఆఫర్ లు మరికొన్ని చోట్ల రెండు జతల డ్రెస్ లు, చీరలు కొంటే మరికొన్ని ఉచితంగా అంటూ ఆఫర్లు పెడతారు. అయితే.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని తూర్పు గోదావరి జిల్లా నిడదవోలులోని జీఎల్‌ఆర్ షాపింగ్ మాల్ వెరైటీ ఆఫర్ ను పెట్టారు.   

నార్మల్ గా ఇచ్చే ఆఫర్ ల కంటే జీఎల్ ఆర్ వారు కాస్తంత వెరైటీ ఆలోచించారు. వినియోగదారుడి బరువు ఆధారంగా రాయితీ ఇస్తూ అందరి దృష్టిని తమవైపు తిప్పుకున్నారు.  ఇక్కడ షాపింగ్ మాల్ లో.. ప్రత్యేకంగా బరువును చూసే ఒక మెషిన్‌ను అందుబాటులో ఉంచారు.

బట్టలు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత బిల్ చెల్లించే ముందు కస్టమర్‌ను దానిపై నిలబెట్టి బరువు చూస్తున్నారు. వారి బరువులో సగం శాతాన్ని డిస్కౌంట్‌గా అందిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి బరువు 100 కేజీలు ఉంటే, అతనికి కొనుగోలుపై 50 శాతం రాయితీ లభిస్తుంది.

 ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు అధిక బరువుతో ఉండి బాధలు పడుతున్న వారు ఈ విషయం తెలిసి సంబర పడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ కొత్త ఆఫర్ విషయం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. ఈ క్రియేటివ్ ఐడియా ద్వారా దుకాణానికి మంచి ప్రచారం లభించడంతో పాటు అమ్మకాలు కూడా జోరుగా పెరిగాయి.  

east godavari Sankranti 2026 GLR Shopping Mall Weight Discount Offer sankranti festival Unique discount offer

