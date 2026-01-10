Sankranti Bonus: ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్.. సూపర్ బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం

Central Govt Employees Sankranti Bonus: రక్షణ పౌర సేవకులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ ప్రకటించింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి EME కేడర్కు చెందిన అర్హత కలిగిన ఉద్యోగులకు ఉత్పాదకత ఆధారిత బోనస్ (PLB) చెల్లించేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. ఈ మేరకు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
2024–25 అకౌంటింగ్ సంవత్సరానికి EME కార్ప్స్ యొక్క అర్హత కలిగిన రక్షణ పౌర ఉద్యోగులకు 22 రోజుల వేతనానికి సమానమైన ఉత్పాదకత లింక్డ్ బోనస్ (PLB)ను కేంద్రం ఆమోదించింది. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించిన ఈ బోనస్, తరచుగా పండుగ సీజన్లో గ్రూప్ C మరియు నాన్-గెజిటెడ్ గ్రూప్ B సిబ్బందికి బహుమతులు ఇచ్చే ప్రభుత్వ సాధారణ పద్ధతిని అనుసరిస్తుంది.
అర్హులైన సిబ్బందికి 22 రోజుల వేతనానికి సమానమైన PLB బోనస్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక PLB పథకం కింద అంగీకరించిన ఫార్ములా ప్రకారం లెక్కించి ఉద్యోగులకు చెల్లించనున్నారు.
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో EME బ్రిగేడ్ కార్యాచరణ ఫలితాల ఆధారంగా అందుతుంది. PLB స్కీమ్ కిందకు వచ్చే EME డైరెక్టరేట్లోని గ్రూప్ 'B' (నాన్-గెజిటెడ్), గ్రూప్ 'C' సివిల్ సర్వెంట్లకు బోనస్ అందుతుంది.
గణన పరిమితి రూ.7 వేల వద్ద మారదు. బోనస్ తదనుగుణంగా రూపొందించారు. పథకానికి సంబంధించిన అన్ని ఇతర నిబంధనలు, షరతులు అలాగే కొనసాగుతాయి. బోనస్కు అయ్యే ఖర్చును 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన సంబంధిత బడ్జెట్ విభాగాల కింద రక్షణ సేవా అంచనాల నుంచి కేటాయిస్తారు.
సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దీపావళి సందర్భంగా బోనస్ ప్రకటిస్తుంది. కానీ కొన్ని ప్రభుత్వ విభాగాల ఉద్యోగులకు.. ముఖ్యంగా గ్రూప్ సి, నాన్-గెజిటెడ్ గ్రూప్ బి ఉద్యోగులకు ఉత్పాదకత సంబంధిత బోనస్లను సంక్రాంతి సందర్భంగా అందజేస్తోంది. ఈ ఫెస్టివల్ గిఫ్ట్గా బోనస్ ప్రకటించడంతో ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.