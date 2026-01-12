Sankranti Gift: సంక్రాంతి వేళ ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ గిఫ్ట్.. అత్యవసర ఉత్తర్వులు జారీ

AP Govt Employees Promotions: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఏపీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందించింది. ఉద్యోగులకు సకాలంలో పదోన్నతులు కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ప్రణాళికను రూపొందించింది. మరో 20 రోజుల్లో ప్రమోషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని చీఫ్ సెక్రటరీ విజయానంద్ అత్యవసర ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక నుంచి సకాలంలో పదోన్నతులు, ఉద్యోగంలో పురోగతి కల్పించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక టైమ్ లైన్ను ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది.
రానున్న 20 రోజుల్లో ప్రతీ ఉద్యోగికి పదోన్నతి కల్పించేలా స్పష్టమైన కార్యాచరణ రూపొందించింది. అంతేకాదు ఇదే షెడ్యూల్ను ప్రతి సంవత్సరం తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఈ మేరకు స్పెషల్ సీఎస్లు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు, సెక్రటరీలు, హెచ్వోడీలకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ అత్యవసర మెమో రూపంలో జారీ చేశారు. అన్ని శాఖల్లోని ఉద్యోగులకు ఈ నెల 31వ తేదీ నాటికి డీపీసీలు పూర్తిచేసి, పదోన్నతుల జీవోలు విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు.
షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఈ నెల 21లోపు HODలు పదోన్నతులకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను సచివాలయానికి పంపాల్సి ఉంటుంది. ఈ నెల 23వ తేదీకి సచివాలయ శాఖలు వాటిని సాధారణ పరిపాలన శాఖకు పంపించాల్సి ఉంటుంది.
ఈ నెల29వ తేదీ నాటికి సాధారణ పరిపాలన శాఖ డీపీసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి.. మినిట్స్ను సంబంధిత సెక్రటరీలకు అందజేయాలి. చివరగా 31వ తేదీన పదోన్నతులకు సంబంధించిన జీవోలు జారీ చేయాలని సీఎస్ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు.