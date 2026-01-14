English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • DA Announcement: సంక్రాంతి కానుకగా ఇచ్చింది గోరంతే… ఐదు డీఏలు పెండింగ్‌.. వచ్చింది మాత్రం ఒకటి..!

Pending DA for government employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి తాజా డీఏ ప్రకటన ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. ఐదు కరువు భత్యాలు (డీఏలు).. పెండింగ్‌లో ఉండగా.. ప్రభుత్వం కేవలం ఒక్క డీఏ మాత్రమే ప్రకటించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో విడుదల చేయడంతో ఉద్యోగ సంఘాలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఉద్యోగులు ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురుచూస్తున్న ప్రధాన డిమాండ్లపై మాత్రం ఎలాంటి హామీలు లేకపోవడం మరింత ఆగ్రహానికి కారణమైంది.
సంక్రాంతి పండుగకు ముందు ప్రభుత్వం డీఏ ప్రకటించడం కొంత ఊరటనిచ్చినట్టే కనిపించినా.. ఇది పూర్తి పరిష్కారం కాదని ఉద్యోగ సంఘాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న మిగతా నాలుగు డీఏల గురించి ప్రభుత్వం ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదని విమర్శలు వస్తున్నాయి. అలాగే పీఆర్సీ అమలు, సీపీఎస్ రద్దు, హెల్త్ కార్డుల జారీ..మెడికల్ బిల్లుల క్లియరెన్స్, ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు వంటి కీలక అంశాలను ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టిందనే అభిప్రాయం ఉద్యోగుల్లో బలంగా ఉంది.

టీజీవో డైరీ ఆవిష్కరణ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి డీఏ ప్రకటన చేయడం వివాదాస్పదంగా మారింది. టీజీవో నేతలు ఈ ప్రకటనను పెద్ద విజయంలా ప్రచారం చేస్తుండగా, టీఎన్జీవో సంఘం దీనిపై తీవ్రంగా స్పందిస్తోంది. మిగతా డిమాండ్లను సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లడంలో టీజీవో విఫలమైందని టీఎన్జీవో నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో ఉద్యోగుల జేఏసీలో అంతర్గత విభేదాలు బయటపడ్డాయి.

ఉద్యోగుల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన హెల్త్ కార్డుల అంశం పూర్తిగా విస్మరించబడిందని కొందరు నేతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉద్యోగి జీవించి ఉన్నప్పుడు అవసరమైన వైద్య సదుపాయాలకంటే, మరణించిన తర్వాత ఇచ్చే బీమా మాత్రమే ప్రకటించడం సరైంది కాదని వారు అంటున్నారు. మెడికల్ బిల్లులు ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్‌లో ఉండటం ఉద్యోగులను తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతోందని వాపోతున్నారు.  

ఇప్పటికే టీజీవో.. టీఎన్జీవో సంఘాల మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. ఒకదానిపై ఒకటి ఆరోపణలు చేసుకుంటూ, గత ప్రభుత్వానికి ఎవరు దగ్గరగా ఉన్నారు, ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి ఎవరు అనుకూలంగా ఉన్నారు అనే చర్చ నడుస్తోంది. ఈ విభేదాల కారణంగా జేఏసీ బలహీనపడుతోందన్న భయం ఉద్యోగుల్లో నెలకొంది.  

ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సంక్రాంతి తర్వాత ఉద్యోగుల జేఏసీ అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించనుంది. ఈ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అవసరమైతే జేఏసీ నుంచి బయటకు వచ్చి స్వతంత్రంగా పోరాటం చేయాలని టీఎన్జీవో సంఘం ఆలోచిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా జేఏసీ తీరు పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.  

మొత్తానికి ఒక్క డీఏ ప్రకటన ఉద్యోగుల్లో ఊరటనివ్వాల్సింది పోయి, కొత్త చిచ్చు పెట్టినట్టైంది. ప్రభుత్వంపై ఉద్యోగులు పెట్టుకున్న ఆశలు ఒకలా ఉంటే, వాస్తవంగా జరిగినది మరోలా ఉందనే భావన బలపడుతోంది. పండుగ తర్వాత జరిగే సమావేశమే తెలంగాణ ఉద్యోగ ఉద్యమ దిశను నిర్ణయించనుందని ఉద్యోగ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది.

Telangana government DA announcement pending DA for government employees Telangana employees DA news government employees latest news Telangana

