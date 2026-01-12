Mahalakshmi Rajyog 2026: 102 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ రాశులకు భారీగా ధనలాభంతో పాటు జాబ్ లో ప్రమోషన్లు..

Sankranti festival tradition: ఎక్కడ చూసిన సంక్రాంతి సంబరాలు మొదలయ్యాయి.ఈ క్రమంలో మకర సంక్రమణం వేళ ఈసారి అరుదైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల ద్వాదశ రాశుల వారికి భారీగా ధనలాభం కన్పిస్తుంది.
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం మనం ఈసారి జనవరి 14,15,16 తేదీల్లో భోగి, సంక్రాంతి, కనుమలను జరుపుకుంటాం. భోగి రోజున చాలా మంది భోగి మంటలు వేస్తారు. ఆ రోజున ఇంట్లోని పాత వస్తువులను వేస్తారు. అదే విధంగా సాయంత్రం పూట పిల్లలపై భోగి పండ్లు వేస్తారు. ఇక సంక్రాంతి రోజున మకర సంక్రాంతి ఉంటుంది. ఈరోజున సూర్యుడ్ని ఆరాధిస్తారు.
సంక్రాంతి రోజున పొంగలి వండుతారు. ఈరోజున చేసే పూజలు, దానాలు వెయ్యిరెట్ల గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. అందుకే చాలా మంది సంక్రాంతి రోజున ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు. కనుమ రోజున పూర్వీకుల కోసం వంటలు వండుతారు.పశువులను పూజించుకుంటారు. అయితే.. సంక్రాంతి రోజున ఈసారి ఏకాదశి కూడా ఉంది.అదే విధంగా దాదాపు 102 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది.
మహాలక్ష్మి రాజయోగం అనేది శుక్రుడు, బుధుడు గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడుతుంది. అయితే.. దీని ప్రభావం వల్ల పన్నెండు రాశులపై ఉంటుంది. దీనిలో కొన్నిరాశులకు అనుకొని విధంగా భారీగా ధనలాభాలు కన్పిస్తున్నాయి . అందుకే చాలా మంది మహాలక్ష్మి రాజయోగం గురించి తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు.
మహాలక్ష్మి రాజయోగం ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా ఆదాయం వచ్చి చేరుతుంది. కొంత మంది ఓవర్ నైట్లో కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు. అదే విధంగా కొన్ని రాశుల వారికి మధ్యస్థ శుభఫలితాలుకన్పిస్తున్నాయి. మరికొంత మందికి కూడా అధమ ఫలితాలు కన్పిస్తున్నాయి. అయితే. అత్యంత శుభఫలితాలు ఎవరికి కన్పిస్తున్నాయో చూద్దాం.
ఈ యోగం వల్ల వీరికి రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు.గవర్నమెంట్ జాబ్ లభించే చాన్స్ ఉంది. పేరు, ప్రఖ్యాదులు వస్తాయి. జాబ్ లో ప్రమోషన్ యోగం కన్పిస్తుంది.
ఈ రాశుల వారికి విదేశాలకు వెళ్లే యోగం కన్పిస్తుంది. మీరు కోరుకున్న యువతితో పెళ్లి సెటిల్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా సంతానం విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. అంతే కాకుండా సోదరులతో ఏర్పడిన వివాదాలు సమసిపోతాయి. మంచి గుర్తింపు ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
ఈ రాశుల వారికి ఆన్ లైన్ లో పెట్టిన పెట్టుబడులు విపరీతంగా లాభాలు తెచ్చిపెడతాయి. మీకు ల్యాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు.జీవితంలో ఉన్నత స్థానంకు ఎదుగుతారు. ( ఈ స్టోరీ సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్ ఆధారంగా రాయడం జరిగింది. జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు.)