Sankranti Festival danalu 2026: సంక్రాంతి పండగ.. మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశం వేళ చేయాల్సిన దానాలు ఇవే..

Makara sankranti festival danalu: మకర సంక్రాంతి వేళ చేసే దాన ధర్మాలు వెయ్యిరెట్ల గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు. అందుకే చాలా మంది సంక్రాంతి రోజు తప్పనిసరిగా దానధర్మాలు చేస్తారు.
దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ప్రస్తుతం సంక్రాంతి శోభ కన్పిస్తుంది. అదే విధంగా రైతన్నల తొలి పండగగా , పెద్ద పండగగా దీన్ని పిలుస్తారు. మన ఆచారాలు,సంప్రదాయలు భోగి , సంక్రాంతి, కనుమల్లో కన్పిస్తాయి. సంక్రాంతి అనగానే గంగిరెద్దులు, పిండివంటలు, హరిదాసు కీర్తనలు, రథం ముగ్గులు మొదలైనవి కన్పిస్తాయి.
మనం ఈసారి జనవరి 14,15,16 తేదీల్లో భోగి, సంక్రాంతి, కనుమలను జరుపుకుంటారు. భోగి రోజున ముఖ్యంగా ఉత్తరాయణ ప్రారంభంకు ఒక రోజు ముందు పండగా దీన్ని నిర్వహిస్తారు. భోగి రోజున చిన్న పిల్లలకు భోగిపండ్లను పోయడం ఆనవాయితీగా ఆచరిస్తు వస్తున్నాం. దీని వల్ల నారాయణుడి ఆశీస్సులు ఉండటంతో పాటు దిష్టిదోషాలుఉండవంటారు.
సంక్రాంతి రోజున కొత్తగా బియ్యంతో పాయసం వండుతారు. అదే విధంగా ఈరోజు తో ఉత్తరాయణ పుణ్య కాలం ప్రారంభమౌతుంది. బలిచక్రవర్తినిఇదే రోజున వామనుడు తనపాదాలతో బలి చక్రవర్తి తల మీద కాలుమోపి పాతాళంకు పంపారని చెప్తారు. అదేవిధంగా సూర్యుడి ప్రతీకొరకు ఈరోజు ప్రత్యేకంగా నువ్వుల లడ్డులు, అన్నం ఇతర పదార్థాలను మొదలైనవి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.
ఇక కనుమను పశువులగా పండగగా చెప్తారు. ఈరోజున చాలా మంది పశువులను అందరంగా అలకంరిస్తారు. ప్రత్యేకంగా పశువులను పూజిస్తారు. ఈరోజున పశువుల పండగా చెప్తారు. కనుమ రోజున అనాదీగా ఊరుదాటొద్దని కూడా చెప్తుంటారు. అందుకే కనుమ రోజున ఎలాంటి ప్రయాణాలు చేయకుండా వాయిదా వేసుకొవడం ఆచారంగా పాటిస్తారు.
ఇక మకర సంక్రాంతి వేళ తప్పకుండా చేయాల్సిన దానాల్లో మొదటిది నువ్వులతో చేసిన లడ్డులు దానంచేస్తే అత్యంత శుభయోగం కల్గుతుందంటారు. సంక్రాంతి వేళ బూరుతో ఉన్న కొబ్బరికాయను దానంగా ఇస్తే విశేషమైన ధనలాభం కల్గుతుందని చెబుతుంటారు. దీనితో పాటు కుష్మాండ దానం ఇచ్చిన కూడా నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోయి సానుకూల ఫలితాలు కల్గుతాయి.
నవగ్రహల ప్రీతికొరకు నవధాన్యాలు, సూర్యుడి ఆశీస్సుల కొరకు పెరుగు,బియ్యం తెలుపు రంగు పదార్థాలు దానంగా ఇస్తే భారీగా ధనలాభంతో పాటు అంతులేని ధనలాభం సొంతమౌతుందని పండితులు చెబుతుంటారు.దీనితో పాటు అన్నార్థులకు సంక్రాంతి వేళ పిండిపదార్థాలు, స్వీట్లు మొదలైనవి దానంగా ఇస్తే శనిదేవుడి ఆనంద పడతాడని, సాడేసాతి ప్రభావం నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తిలభిస్తుందని పండితులు చెబుతారు.