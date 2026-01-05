English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sankranti Gift: సంక్రాంతికి సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. రేషన్ కార్డు ఉంటే చాలు.. అకౌంట్లో రూ. 3వేలు జమ..!!

Pongal cash prize: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ తాజాగా ప్రకటించిన పొంగల్ పండుగ సహాయం ఇప్పుడు పక్క రాష్ట్రాల దృష్టిని కూడా ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ నిర్ణయం రాజకీయ వర్గాల్లోనే కాదు, సామాన్య ప్రజల్లోనూ చర్చకు దారి తీస్తోంది. పండుగ వేళ పేద కుటుంబాలకు నేరుగా చేయూత అందించాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తమిళనాడులోని లక్షలాది కుటుంబాలకు ఊరట కలిగిస్తోంది.
పొంగల్ సందర్భంగా రేషన్ కార్డు కలిగిన ప్రతి కుటుంబానికి రూ.3,000 నగదు సహాయం అందించడంతో పాటు బియ్యం, చక్కెర వంటి నిత్యావసరాలను ఇవ్వాలని అక్కడి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అంతేకాదు, శ్రీలంక నుంచి వచ్చి తమిళనాడులో నివసిస్తున్న శరణార్థులను కూడా ఈ పథకంలో భాగం చేయడం విశేషం. పండుగ సమయాల్లో ఇలాంటి సహాయం పేదల కుటుంబాల్లో ఆనందాన్ని నింపుతుందని సామాజిక వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

ఈ పరిణామాల ప్రభావం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల ఆశలపై పడుతోంది. గతంలో ఏపీలో కూడా సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని పేద కుటుంబాలకు కానుకలు పంపిణీ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. నెయ్యి, బెల్లం, శనగలు వంటి వస్తువులతో కూడిన కిట్‌లు అప్పట్లో ప్రజలకు కొంతమేర ఉపశమనం ఇచ్చాయి.   

అయితే కాలం మారుతున్న కొద్దీ ప్రజల అవసరాలు కూడా మారాయి. నిత్యావసరాల ధరలు పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో, వస్తువులకంటే నగదు అందితే తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఖర్చు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చాలామంది భావిస్తున్నారు.

తమిళనాడులో దాదాపు 2.20 కోట్ల రేషన్ కార్డు కుటుంబాలకు ఈ పండుగ సహాయం అందనుంది. ఇది ప్రభుత్వ ఖజానాపై భారీ భారం అయినప్పటికీ, పండుగ పూట పేదవారి జీవితాల్లో కొంత ఆనందం నింపాలన్న లక్ష్యంతో అక్కడి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. ఈ నిర్ణయం ప్రజల్లో విశేష ఆదరణ పొందుతోంది.

ఇదే తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా కోట్లాది పేద కుటుంబాలు సంక్రాంతిని సంతోషంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాయి. పండుగ సమయంలో నగదు సహాయం వంటి నిర్ణయం తీసుకుంటే అది ప్రజల్లో సానుకూల స్పందన తీసుకురావడమే కాకుండా, ప్రభుత్వంపై నమ్మకాన్ని మరింత పెంచుతుందన్న అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. పక్క రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న విధానాలు ఇప్పుడు ఏపీ ప్రజల ఆశలను కూడా కొత్త దిశగా మళ్లిస్తున్నాయి.  

