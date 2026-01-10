English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sankranti Bonus: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్‌.. 22 రోజుల జీతం బోనస్‌ ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు

Sankranti Bonus: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్‌.. 22 రోజుల జీతం బోనస్‌ ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు

Sankranti Gift To Govt Employees 22 Days Salary Bonus Announced By Central Govt: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి పండుగకు కూడా బోనస్‌ లభించింది. సాధారణంగా దసరా, దీపావళి సమయంలో ప్రకటించే దసరా సంక్రాంతి పండుగకు ప్రకటించడం విశేషం. బోనస్‌ ప్రకటిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. ఇంతకీ ఎవరికి కేంద్రం బోనస్‌ ప్రకటించిందో తెలుసుకుందాం.
1 /5

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం సంక్రాంతి పండుగ కానుక అందించింది. రక్షణ శాఖ పౌర సేవకులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మేరకు శుభవార్త ప్రకటించింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈఎంఈ కేడర్‌లోని అర్హత కలిగిన ఉద్యోగులకు ఉత్పాదకత ఆధారిత బోనస్ (పీఎల్‌బీ) చెల్లించడానికి అంగీకరించింది. దీనిపై రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

2 /5

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు దీపావళి సమయంలో బోనస్‌ ప్రకటిస్తుంటుంది. కానీ కొన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలకు సంబంధించి మాత్రం సంక్రాంతి సందర్భంగా తమ ఉద్యోగులకు బోనస్‌ ప్రకటిస్తుంటాయి. సంక్రాంతి సందర్భంగా గ్రూప్ సీ, నాన్-గెజిటెడ్ గ్రూప్ బీ ఉద్యోగులకు ఉత్పాదకత సంబంధిత బోనస్‌లు ప్రకటిస్తుంటాయి తాజాగా పండుగ కానుకగా బోనస్‌ ప్రకటించడంపై సంబంధిత ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

3 /5

2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈఎంఈ కార్ప్స్ అర్హత కలిగిన రక్షణ పౌర ఉద్యోగులకు 22 రోజుల వేతనానికి సమానమైన ఉత్పాదకత లింక్డ్ బోనస్ (ఎల్‌పీబీ)ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించిన ఈ బోనస్ పండుగ సీజన్‌లో గ్రూప్ సీ, నాన్-గెజిటెడ్ గ్రూప్ బీ సిబ్బందికి బహుమతులు ఇచ్చే ప్రభుత్వ సాధారణ పద్ధతిని అనుసరిస్తుంది.

4 /5

కేంద్ర ప్రభుత్వం అర్హత కలిగిన ఉద్యోగులకు 22 రోజుల జీతానికి సమానమైన పీఎల్‌బీ బోనస్‌ను చెల్లిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక పీఎల్‌బీ పథకం కింద ఆమోదించిన ఫార్ములా ప్రకారం దీనిని లెక్కించి ఉద్యోగులకు చెల్లిస్తారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈఎంఈ బ్రిగేడ్ పనితీరు ఆధారంగా బోనస్ ఇస్తుంది. పీఎల్‌బీ పథకం కింద వచ్చే ఈఎంఈ డైరెక్టరేట్‌లోని గ్రూప్ బీ (నాన్-గెజిటెడ్), గ్రూప్ సీ సివిల్ సర్వెంట్లకు బోనస్ లభిస్తుంది.

5 /5

లెక్కింపు పరిమితి రూ.7,000 అనేది మారదు. బోనస్‌ను దానికి అనుగుణంగా రూపొందించారు. పథకం అన్ని ఇతర నిబంధనలు, షరతులు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. బోనస్ కోసం ఖర్చును 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ లోని రక్షణ సేవా బడ్జెట్ నుంచి అందిస్తారు.

govt employees Sankranti Bonus Salary Pongal Sankranti Bonus Group C Employees Group B employees Productivity Linked Bonus PLB Scheme

Next Gallery

Petrol Pump: 1 లీటరు పెట్రోల్-డీజిల్‌పై బంక్ ఓనర్‌‌కి ఎంత లాభం వస్తుందో తెలుసా? ఉద్యోగం మానేసి పెట్రోల్ బంక్ పెట్టుకోవడం బెటర్..!