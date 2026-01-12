English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్‌.. డీఏ ప్రకటించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్‌.. డీఏ ప్రకటించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం

Sankranti Gift To Govt Employees Telangana Govt Released DA It Will Apply From 2023 July: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంక్రాంతి గిఫ్ట్‌ ప్రకటించింది. సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కరువు భత్యం (డీఏ)లలో ఒకటిని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ప్రకటన వచ్చింది. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఉద్యోగులకు కానుక ప్రకటించింది. సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కరువు భత్యంపై ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసింది. డీఏను విడుదల చేస్తూ సీఎం స్వయంగా ప్రకటన చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్‌లోని సచివాలయంలో తెలంగాణ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ సెంట్రల్ అసోసియేషన్ 2026 డైరీ, క్యాలెండర్‌ను సోమవారం ఆవిష్కరణ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటనలు చేసింది. ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మొత్తం ఐదు డీఏలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి విడుదల చేస్తామని సీఎం స్వయంగా ప్రకటన చేశారు. డీఏ ప్రకటనపై సంతకం చేసి వచ్చానని.. అధికారులు ఉత్తర్వులు విడుదల చేశారని సీఎం వెల్లడించారు.

సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఉద్యోగులందరికీ డీఏ చెల్లిస్తున్నట్లు ప్రకటన చేశారు. 3.64 శాతం డీఏ పెంచుతున్నట్లు.. పెంచిన డీఏ 2023 జూలై నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు వెంటనే జారీ చేయనున్నారు.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన డీఏతో ప్రభుత్వంపై రూ.227 కోట్ల భారం పడుతుంది. భారం పడినా కూడా ఉద్యోగులకు తాము డీఏ ప్రకటిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దసరా సమయంలో డీఏ ప్రకటించాల్సి ఉండగా.. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఆంధ్రవారి పండుగ సమయంలో డీఏ విడుదల చేస్తుండడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. ఈ వ్యవహారం కొంత చర్చ జరుగుతోంది.

