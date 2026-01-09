Sankranti Holidays Telangana: ఎట్టకేలకు కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించిన తెలంగాణ సర్కార్..సంక్రాంతికి ఎన్ని రోజులు ఇచ్చారంటే?

Sankranti Holidays 2025 Telangana Intermediate: తెలుగువారి అతిపెద్ద పండుగైన సంక్రాంతిని పురస్కరించుకుని విద్యాసంస్థలకు సెలవుల నగారా మోగింది. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సంక్రాంతి సెలవుల (Sankranti Holidays) షెడ్యూల్ను విద్యాశాఖ అధికారికంగా ఖరారు చేసింది.
తాజా ప్రకటన ప్రకారం.. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలలకు ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి 18వ తేదీ వరకు సెలవులు వర్తించనున్నాయి. అకడమిక్ క్యాలెండర్లో ముందుగా నిర్ణయించిన దాని ప్రకారమే ఈ సెలవులను అమలు చేస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. తిరిగి జనవరి 19న కళాశాలలు పునఃప్రారంభం కానున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
పాఠశాల విద్యార్థులకు ఇంటర్ విద్యార్థుల కంటే ఒక రోజు ముందుగానే సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. స్కూళ్లకు ఈ నెల 10వ తేదీ నుంచి 16వ తేదీ వరకు విరామం ప్రకటించారు. పండుగ సెలవుల అనంతరం 17వ తేదీన పాఠశాలలు యథావిధిగా నడవనున్నాయి.
అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఇప్పటికే సంక్రాంతి సెలవులను ప్రకటించేశారు. స్కూళ్లకు జనవరి 10 నుంచి జనవరి 16 వరకు సంక్రాంతి సెలవులను ఇస్తున్నట్లు ఇటీవలే తెలంగాణ విద్యాశాఖ ప్రకటించింది. జనవరి 17న పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.
అయితే ఇంటర్ కాలేజీలకు మాత్రం జనవరి 11 నుంచి జనవరి 18 వరకు సెలవులను మంజూరు చేయగా.. జూనియర్ కాలేజీలన్నీ జనవరి 19న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పునఃప్రారంభం కానున్నాయి.
తెలంగాణలో సెలవుల ప్రకటన వెలువడినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ (AP)లో ఇంటర్మీడియట్ సెలవులపై స్పష్టమైన అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. అయితే అక్కడ కూడా పాఠశాలలకు నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ సెలవుల నేపథ్యంలో విద్యార్థులు పండుగను జరుపుకోవడానికి తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. విద్యాశాఖ నిబంధనల ప్రకారం.. అన్ని ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు తప్పనిసరిగా ఈ సెలవులను పాటించాలని, అదనపు తరగతులు నిర్వహించకూడదని అధికారులు ఆదేశించారు.