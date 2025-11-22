Sankranthi School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల స్కూల్ పిల్లలకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఆంధ్రప్రదేశ్,‌ తెలంగాణలో సంక్రాంతి సెలవులు ఎప్పటినుంచంటే..

Sankranthi Holidays
తెలుగు ప్రజలకి సంక్రాంతి అంటే ఎంతో ప్రత్యేకమైన పండుగ. ప్రతి సంవత్సరం ఈ పండుగ కోసం పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మాత్రం పాఠశాల సెలవుల కోసం ముందుగానే ఆతృతతో ఉంటారు. 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి సంక్రాంతి సెలవులపై.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టత ఇచ్చింది. ఇది విద్యార్థులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని ప్రభుత్వ.. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు జనవరి 10 నుంచి జనవరి 18, 2026 వరకు సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించారు. మొత్తం 9 రోజుల పాటు సెలవులు ఉండనున్నాయి. తిరిగి పాఠశాలలు జనవరి 19 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సెలవులతో విద్యార్థులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగను సంతోషంగా జరుపుకునే అవకాశం దక్కుతుంది.
తెలంగాణలో ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాదిరిగానే విధానం అమలు చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అక్కడ జనవరి 10 నుంచి జనవరి 15 వరకు సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. అవసరమైతే ప్రభుత్వం సెలవుల సంఖ్యను పెంచే వీలూ ఉంది. తుది నిర్ణయం త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉంది.
సంక్రాంతి పండుగకు ఊరికి వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులు ఇప్పటికే బస్, ట్రైన్ టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా నెల రోజుల సమయం ఉన్నప్పటికీ, ప్రయాణ టికెట్లు వేగంగా నిండిపోతున్నాయి. ఇది సంక్రాంతికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను చూపిస్తుంది.
ఈ సెలవులకు తోడు మరికొన్ని ప్రత్యేక రోజులకు కూడా పాఠశాలలు మూసివేయబడతాయి. జనవరి 23న వసంత పంచమి, సరస్వతి పూజ మరియు సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్భంగా సెలవు ఉంటుంది. అలాగే జనవరి 26న గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కూడా సెలవు ప్రకటించబడుతుంది. దీని వలన నెల మధ్యలో కూడా విద్యార్థులకు మరింత విశ్రాంతి లభిస్తుంది.
తెలుగు సంప్రదాయంలో సంక్రాంతి నాలుగు రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ, ముక్కనుమగా ఈ పండుగను నిర్వహిస్తారు. 2026లో భోగి జనవరి 14న, సంక్రాంతి జనవరి 15న, కనుమ జనవరి 16న, ముక్కనుమ జనవరి 17న జరుపుకుంటారు. ఈ రోజుల్లో గ్రామాల్లో గొబ్బెమ్మలు, ముగ్గులు, హరిదాసు పాటలు..పశు పూజలు వంటి ఎన్నో సంప్రదాయ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.