Sankranti Special: పండుగ రోజు అందంగా మెరిసిపోవడానికి.. ఈ ఒక్క ఫేస్‌ప్యాక్‌ అప్లై చేయండి!

Sankrati Skincare Routine: సంక్రాంతి పండుగ అతి చేరువలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సొంతూళ్లు వెళ్లే పనిలో అందరూ పడ్డారు. ఇంటికి బంధుమిత్రులతో అంతా వచ్చి ఎంజాయ్ చేసే రోజు ఇది. సంక్రాంతి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కోళ్ల పందెంతో పాటు ఈ ముంగిట్లో ముగ్గులు ,రకరకాల పిండి వంటలు తయారు చేసుకుంటారు. అయితే పండక్కి మీరు కూడా సిద్ధం కావాలంటే పార్లర్ కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్‌గా ఈ ఫేస్ ప్యాక్ లు రాసుకుంటే అందంగా మెరిసిపోతారు.
 
 పండగపూట ఇంట్లోనే అందంగా మెరిసిపోవాలంటే ఈ స్కిన్ ప్యాక్స్‌ వేసుకోండి. దీంతో కాంతివంతంగా మీ ముఖం మెరిసిపోతుంది. దీనికి ప్రత్యేకంగా పార్లర్‌కు వేలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన పనిలేదు. సులభంగా మన భామ్మల కాలం నాటి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటే మెరిసి ఈవెన్‌ స్కిన్‌ టోన్‌ కూడా పొందుతారు.  

శనగపిండి, పాలు, కొద్దిగా పసుపు వేసి కలిపి మెత్తని పేస్ట్ తయారు చేయాలి. దీన్ని ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల మంచి గ్లో వస్తుంది. ఈ ఫేస్ ప్యాక్ ఆరిన తర్వాత స్క్రబ్ చేస్తూ సర్క్యూలర్ మోషన్ లో రుద్దాలి. ఆ తర్వాత ఫేస్ వాష్ చల్లని నీటితో చేసుకోవాలి. వెంటనే మాయిశ్చరైజర్‌ కూడా అప్లై చేసుకోవాలి..  

 దీంతోపాటు ఇంట్లో మీకు అలోవేరా, రోజ్ వాటర్ ఉంటే కూడా దీంతో పాటు మనం ఈజీగా ఫేస్ ప్యాక్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండిటిని సమపాళ్లలో కలిపి ముఖం మెడ భాగంలో అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత చల్లనీటితో ఫేస్ వాష్ చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.  

 కొంతమందికి పాలు ఫేస్‌కు సరిపడావు. అయితే పెరుగు కూడా అప్లై చేయవచ్చు. పసుపులో పెరుగు కాస్త శనగపిండి కలిపి ముఖానికి అప్లై చేసి ఆ తర్వాత ఓ పదిహేను నిమిషాలు అలాగే ఉంచి ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి. దీంతో పండుగ పూట మీ ముఖం ఎంతో అందంగా మెరిసిపోతుంది.  

 ఇది కాకుండా సులభంగా నిమ్మకాయతో కూడా ఫేస్ ప్యాక్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనెలో కొన్ని నిమ్మ చుక్కలు వేసుకుని ముఖమంతా అప్లై చేయండి. సర్క్యూలర్‌ మోషన్ లో అప్లై చేసిన తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి. ముఖంపై ఉండే నల్ల మచ్చలు తగ్గిపోయి. ఈవెన్‌ స్కిన్ టోన్ పొందుతారు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)   

