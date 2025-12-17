Sakranti 16 Special Trains: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరు వెళ్ళే వారికి భారతీయ రైల్వే బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే సర్వీసులను పెంచుతుంది. పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా మరో 16 అదనపు ట్రైన్స్ అందుబాటులో ఉంచనుంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం, వికారాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం, శ్రీకాకుళం నుంచి సికింద్రాబాద్ మార్గాల్లో ఈ అదనపు రైళ్లు సంక్రాంతి సందర్భంగా నడవనున్నాయి.
సంక్రాంతి పండుగ రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది సిటీ నుంచి ఊరెళ్ళవారు ఉన్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఊరికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో సంక్రాంతికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే అదనంగా రైలు అందుబాటులో ఉంచనుంది. మొత్తంగా 16 ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపించనుంది. ఇదివరకే కొన్ని ప్రత్యేక సర్వీసులను ప్రకటించింది.
ఇవి కాకుండా తాజాగా మరో 16 ప్రత్యేక రైళ్లను కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనవరి 9 నుంచి 19వ తేదీ వరకు అందుబాటులో ఉంచనుంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం జనవరి 9, 11వ తేదీ (07288) రైలు రాత్రి 7 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు చేరుకుంటుంది.శ్రీకాకుళం నుంచి సికింద్రాబాద్ (07289) మధ్యాహ్నం 3:30 బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 08:10 గంటలకు చేరుకుంటుంది. (జనవరి 10, 12 తేదీల్లో)
సికింద్రాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం (07289) రాత్రి 7 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు చేరుకుంటుంది (జనవరి 10, 12, 16, 18 తేదీల్లో) శ్రీకాకుళం నుంచి సికింద్రాబాద్ (07291) మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు బయలుదేరి ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం 8:10 గంటలకు చేరుకుంటుంది. (11, 13, 17, 19 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది)
వికారాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం (07294) సాయంత్రం 5:15 గంటలకు బయలుదేి ఆ మరుసటిరోజు మధ్యాహ్నం 12:30 గటలకు చేరుకుంటుంది.(13 తేదీ) శ్రీకాకుళం నుంచి సికింద్రాబాద్ (07295) మధ్యాహ్నం 3:30 బయలుదేరి ఆ మరుసటిరోజు ఉదయం 08:10 గంటలకు చేరుకుంటుంది (14వ తేదీ)
సికింద్రాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం (07292) రాత్రి 7:00 గంటలకు బయలుదేరి ఆ మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు చేరుకుంటుంది(డిసెంబర్ 17వ తేదీ) శ్రీకాకుళం నుంచి సికింద్రాబాద్ మధ్యాహ్నం 03:30 గంటలకు బయలుదేరి ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం 08:10 గంటలు చేరుకుంటుంది (18వ తేదీ).
ఇందులో 07294, 07295 తప్ప మిగతా ట్రైన్స్ చర్లపల్లి, కాజీపేట్, వరంగల్, ఖమ్మం, రాయపాడు, ఏలూరు, రాజమండ్రి, అనపర్తి, సామర్లకోట, అన్నవరం, తుని, యలమంచిలి, అనకాపల్లి, దువ్వాడ, పెందుర్తి, కొత్తవలస,విజయనగరం, చీపురుపల్లి రెండు డెరెక్షన్స్లో ఆగుతాయి.