  Bus Fares Hike: సంక్రాంతికి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ అలెర్ట్.. ఫ్లైట్ ఛార్జీలతో పోటీపడుతున్న బస్ టికెట్ ధరలు..!

Bus Fares Hike: సంక్రాంతికి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ అలెర్ట్.. ఫ్లైట్ ఛార్జీలతో పోటీపడుతున్న బస్ టికెట్ ధరలు..!

Private Bus Fares Hike Ahead Of Sankranti: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ షాక్. దోపిడీకి రెడీ అవుతున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్.. ఏకంగా విమానా టికెట్ల ధరలతో పోటీపడుతున్న ప్రైవేట్ బస్సు టికెట్ ధరలు. ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతి పండక్కి ప్రతి ఒక్కరూ ఊర్లకు వెళుతూ ఉంటారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు వారు బిగ్ షాక్ ఇస్తున్నారు. ఇక ప్రయాణికులకు ఇది పెద్ద తలనొప్పిలా మారింది. ట్రావెల్స్ వారు అమాంతం చార్జీలు పెంచడంతో వారి జేబుకు భారీగా చిల్లుపడనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
సంక్రాంతి పండుగ రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో పిల్ల, పెద్ద అందరు కలిసి ఊళ్ళకు వెళ్తారు. ఏడాది మొత్తం ఎదురు చూసి ఈ పండక్కి కచ్చితంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లే ఆనవాయితీ ఉంది. అయితే ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ వారు కూడా ప్రయాణికుల జేబుకు చిల్లు పెట్టేలా అమాంతం ధరలను పెంచేశాయి.  

 సాధారణ రోజుల్లో హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు బస్సు చార్జీలు రూ. 700 ఉంటే కొన్ని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు వాళ్ళు రూ.2700 నుంచి రూ.4000 వరకు కూడా వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ట్రైన్ రిజర్వేషన్లు దొరక్కపోవడంతో ఇక దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో బస్సు ప్రయాణం చేస్తారు.  

 ఇక ఒక్కసారిగా ఛార్జీలు పెంచడంతో వారికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. దీంతోపాటు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ వారైతే సీటును బట్టి కూడా ధరలను పెంచుతున్నట్లు సమాచారం. ఇక సంక్రాంతి పండక్కు ఊరెళ్లే వారికి ఇది ఆర్థికంగా పెనుబారంగా మారనుంది. విమానా ఛార్జీలతో పోటీ పడుతున్నాయి బస్సు ఛార్జీలు.  

సంక్రాంతి పండుగను అడ్డుపెట్టుకొని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ వారు ఇలా దోపిడీకి తెర తీస్తున్నారు. సాధారణంగా విద్య, ఉపాధి నిమిత్తం ఎక్కడెక్కడో ఉన్న ప్రయాణికులు సంక్రాంతి పండుగకు సొంతూళ్లకు కచ్చితంగా వెళ్తారు. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకుని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ వారు అమాంతం ఛార్జీలను పెంచేస్తున్నారు.  

 ఇది ప్రతి ఏడాది జరిగేదే.. ఫ్లైట్ టికెట్లతో పోటీ పడుతూ ఉన్న ఈ చార్జీలతో ఒక కుటుంబంలో నలుగురు ఐదుగురు అంటే కచ్చితంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. కుటుంబం మొత్తం కలిసి ఊరుకు వెళ్లి వేడుక చేసుకునే పండుగ. ఇప్పటికే పలు ఆర్టీసీ బస్సులు రైళ్లలో టికెట్లు దొరకని పరిస్థితి.  

దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ను ఆసరిస్తున్నారు ప్రయాణికులు. ట్రావెల్స్‌ వారు కూడా ప్రయాణికుల నుంచి దండుకోవడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు. విపరీతంగా ఛార్జీలు పెంచడంతో హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం, విజయవాడ వివిధ సిటీలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు జేబుకు చిల్లు పడనుంది.  

 ఇక సంక్రాంతి పండగ జనవరి 13, 14, 15 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 9, 10 తేదీల్లో ఎక్కువగా ఈ బస్సు చార్జీల ధరలు ఉండనున్నాయి. ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ మంది ప్రయాణం చేస్తారు కాబట్టి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు చార్జీలను పెంచి డబ్బులు దండుకోవడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు

Sankranti bus ticket prices Hyderabad to Vijayawada bus fares private bus fare hike Sankranti travel rush

