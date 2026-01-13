English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sankranti Wishes 2026: మీ ఫ్యామిలీకి.. ఫ్రెండ్స్ కి.. ఇలా ప్రేమతో సంక్రాంతి విషెస్ చెప్పండి..

Sankranti Quotes 2026: సంక్రాంతి పండగ అంటే కేవలం ఒక రోజు పండగ కాదు.. ఇది కుటుంబ బంధాలను మరింత బలపరిచే పండుగగా జరుపుకుంటాం. సంవత్సరం మొత్తం పనులతో బిజీగా ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఒకేచోట కలుసుకుని ఆనందంగా గడిపే పండగ ఇదే. 2026 సంక్రాంతి సందర్భంగా మీ ఫ్యామిలీకి ప్రేమ..ఆప్యాయత నిండిన మాటలతో విషెస్ చెప్పడం చాలా స్పెషల్‌గా ఉంటుంది. అలాంటి హార్ట్ టచ్ చేసే విషెస్ కొన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం..
ఈ సంక్రాంతి మీ కుటుంబ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ విషెస్ తెలపండి. తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు, పిల్లల నవ్వులు, పెద్దల అనుభవం కలిసిన కుటుంబం అంటేనే నిజమైన సంపద.“సంక్రాంతి అంటే కేవలం పండగ కాదు… కుటుంబమంతా ఒక్కటై నవ్వులు పంచుకునే సమయం. తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు, పిల్లల అల్లరి, పెద్దల అనుభవం కలిసి ఇంటిని స్వర్గంగా మారుస్తాయి. ఈ సంక్రాంతి 2026 మీ ఫ్యామిలీ జీవితంలో ఆనందం, ఆరోగ్యం, శాంతి నిండుగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం.”

భోగి మంటల్లో పాత బాధలు, కష్టాలు కాలిపోవాలి, కొత్త ఆశలు, కొత్త కలలు మీ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టాలి. గతాన్ని విడిచిపెట్టి, భవిష్యత్తును ఆశతో చూడటం నేర్పే పండగ భోగి. ఈ భోగి మీ కుటుంబానికి కొత్త వెలుగు, కొత్త ఉత్సాహం తీసుకురావాలి.

సంక్రాంతి అంటే గాలిపటాల పండగ కూడా. ఆకాశంలో ఎగిరే రంగురంగుల గాలిపటాలు మన ఆశలు, కలలను గుర్తు చేస్తాయి. “మీ కుటుంబ ఆశలు గాలిపటాల్లా ఎత్తుకు ఎగరాలి, మీ జీవితం రంగులమయంగా ఉండాలి” అనే మాటలు అందరికీ నచ్చుతాయి. కాబట్టి విషెస్ ఇలా కూడా తెలుపవచ్చు. 

పంటలు బాగా పండినప్పుడు రైతు ముఖంలో చిరునవ్వు ఎలా ఉంటుందో, అలాగే మీ ఇంట్లో కూడా సంతోషం పండాలి. కనుమ పండగ మీ కుటుంబానికి ఐక్యతను, పరస్పర గౌరవాన్ని మరింత పెంచాలి. ఈ పండగతో మీ ఇంటి వాతావరణం సంతోషంతో నిండిపోవాలి.

ఎన్ని విజయాలు వచ్చినా, ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా, మనతో పాటు నిలిచేది కుటుంబమే. ఆ కుటుంబంతో కలిసి జరుపుకునే సంక్రాంతి జీవితానికి నిజమైన అర్థం ఇస్తుంది. ఈ 2026 సంక్రాంతి మీ ఫ్యామిలీ బంధాలను ఇంకా బలంగా మార్చాలి అని కోరుకుంటున్నాం..

