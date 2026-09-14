/Mamitha Baiju: ‘మమితా బైజును పెళ్లి చేసుకోవాలనుంది.. ఆమె తప్ప నా జీవితంలో ఇంకెవరూ లేరు’

Mamitha Baiju: ఫిల్మ్ క్రిటిక్ సంతోష్ వార్కే మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. నటి మమితా బైజుపై తనకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉందని, ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నానని సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఆమె తప్ప తన జీవితంలో మరెవరినీ ఊహించుకోవడం లేదంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి.
మమితా బైజుపై తనకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉందని సంతోష్ వార్కే ఫేస్బుక్ ద్వారా వెల్లడించారు. ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలనే కోరిక తనకు ఉందని పేర్కొన్నారు. మమితా నటించిన బెత్లెహెమ్ కుడుంబ యూనిట్ చిత్రాన్ని తాను మూడోసారి చూస్తున్నానని కూడా తెలిపారు. వయసులో తమ మధ్య తేడా ఉండొచ్చని తెలిసినా.. ఆమె తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని సంతోష్ వార్కే పేర్కొన్నారు.
తన జీవితంలో మమితా తప్ప మరెవరినీ ఊహించుకోవడం లేదంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఈ పోస్ట్పై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు ఆయన వ్యాఖ్యలను సరదాగా తీసుకుంటుండగా.. మరికొందరు మాత్రం ఇలాంటి విషయాలను బహిరంగంగా చెప్పడం గురించి చర్చిస్తున్నారు.
ఇదే తరహాలో గతంలోనూ సంతోష్ వార్కే నటి నిత్యా మీనన్పై చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తల్లో నిలిచాయి. నిత్యను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉందంటూ ఆయన అప్పట్లో చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై స్పందించిన నిత్యా మీనన్.. సంతోష్ తనను పెళ్లి చేసుకుంటానంటూ చాలా కాలం ఇబ్బంది పెట్టారని, వేర్వేరు నంబర్ల నుంచి ఫోన్ కాల్స్ వచ్చేవని ఓ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ ఆరోపణలను సంతోష్ వార్కే ఖండించారు.
ఇక మమితా బైజు విషయానికొస్తే.. ప్రేమలు సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఆమె మంచి పరిచయం సంపాదించుకున్నారు. ఆ తర్వాత వరుస అవకాశాలతో బిజీగా మారిన ఆమె డ్యూడ్, జన నాయగన్, విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్, బెత్లెహెమ్ కుడుంబ యూనిట్ వంటి చిత్రాలతో కెరీర్లో దూసుకెళ్తున్నారు. తాజాగా సంతోష్ వార్కే చేసిన వ్యాఖ్యలతో మరోసారి ఆమె పేరు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.