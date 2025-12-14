English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Saphala Ekadashi 2025: రేపే శక్తివంతమైన సఫలా ఏకాదశి.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్.. మీరున్నారా..?..

Saphala Ekadashi 2025: రేపే శక్తివంతమైన సఫలా ఏకాదశి.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్.. మీరున్నారా..?..

Saphala ekadashi lucky zodiac sings: సఫలా ఏకాదశిని సోమవారం రోజున జరుపుకుంటాం. దీని ప్రభావం వల్ల ద్వాదశరాశులపై మార్పులు సంభవించనున్నాయి.  దీంతో పండితులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.  అయితే కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే జీవితంలోనే పలు సమస్యల నుంచి బైటపడవచ్చని అంటున్నారు.
1 /5

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నెలకు రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఏకాదశి తిథి అనేది శ్రీ మహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెబుతారు. మనం రేపు అంటే.. డిసెంబర్ 15 న సోమవారం రోజున సఫలా ఏకాదశిని జరుపుకోబోతున్నాం. అయితే.. ఈరోజున చేసే పూజలు, వ్రతాలు గొప్ప శుభయోగాలు ఇస్తాయంటారు.

2 /5

సఫలా ఏకాదశి అంటే.. మనం కోరుకున్న మంచి కోరికలు సఫలం అయ్యేలా చేసేది అని అర్థం. అందుకే ఈరోజున శక్తికొలది శ్రీ మహాన్నారయణుడికి పూజలు చేసుకొని ప్రత్యేకంగా అర్చించుకొవాలి.  సఫలా ఏకాదశి వ్రతం ప్రభావంతో చాఆ మంది జీవితంలో గొప్ప మార్పులు సంభవిస్తాయంటారు. ఈరోజున సత్యనారాయణ వ్రతం, విష్ణుసహస్రనామ పారాయణం, అష్ణోత్తరం మొదలైనవి చదివితే మంచి జరుగుతుందని అంటారు.  

3 /5

అందుకే ఈరోజున విష్ణు భగవానుడి ఆరాధనతో పాటు, నెయ్యితో దీపారాధన, ఉపవాసం, ఆవులకు పశుగ్రాసం తిన్పించడం మొదలైన పనుల్ని చేయాలి. అయితే సఫలా ఏకాదని ప్రభావం వల్ల ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం పడుతుంది. కొన్నిరాశులకు అనుకొని విధంగా ధనలాభంతో పాటు జీవితంలో గొప్ప యోగాలు సిద్దించబొతున్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.

4 /5

ఈ రాశుల వారికి సఫలా ఏకాదశి ప్రభావం వల్ల కోర్టు కేసుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు పుష్కలంగా వస్తాయి. సోదరులతో ఏర్పడిన వివాదాలు దూరం అవుతాయి. అంతేకాకుండా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్న వారు లాభాల్ని గడిస్తారు.

5 /5

ఈ రాశుల వారికి లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. అనుకొని విధంగా రాదని వదిలేసిన డబ్బుల మరల  మీ సొంతం అవుతుంది. సంఘంలో పేరు ప్రఖ్యాదులు సొంతం చేసుకుంటారు. రాబడి అనేది విపరీతంగా పెరుగుతుంది.  మీకు శత్రువులుకూడా స్నేహితులుగా మారి సహయంచేస్తారు.

saphala Ekadashi 2025 Saphala Ekadashi vrat Saphala ekadashi puja ekadashi puja lucky zodiac sings Astrology Astro Tips Zodiac signs Rasi phal Rashi Phalalu lucky zodiac signs effect saphala ekadashi shubh yog

Next Gallery

Bank Holiday: ఐదు రోజులు అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఎక్కడ? ఎప్పుడో తెలుసా?